Sophie Turner como Lara Croft: a atriz promete redefinir essa heroína icônica.

A atriz Sophie Turner está trocando a pele de animal de Sansa Stark pela regata verde e o coldre da icônica Lara Croft. Ela foi escolhida para interpretar a heroína mais durona da cultura pop na próxima série Tomb Raider, no Prime Video. A atriz, que já provou seu talento no set de Game of Thrones, sucede Angelina Jolie neste papel feminino forte e traz uma nova dimensão à audaciosa aventureira.

Sophie Turner como Lara Croft: imagens convincentes

Ela fez os olhos das meninas brilharem enquanto elas forjavam suas identidades e encantou adolescentes em meio à turbulência hormonal. Lara Croft é muito mais do que um ícone datado dos videogames; ela é o primeiro esboço de uma mulher emancipada, a instigadora de um movimento que transcende o mundo pixelado dos jogos. Além de glamourizar a profissão de arqueóloga e influenciar nossas escolhas no ensino médio, Lara Croft também deixou sua marca em nosso imaginário coletivo. Uma heroína determinada, ousada, autoconfiante e independente , ela nos provou que força física e inteligência podem coexistir no mesmo corpo, ainda que altamente padronizado.

Interpretada por Angelina Jolie e Alicia Vikander, Lara Croft já foi retratada em diversas versões. Na próxima série Tomb Raider, que será adicionada ao impressionante catálogo do Prime Video, Sophie Turner dará vida à icônica heroína. As primeiras imagens já sugerem uma interpretação moderna que permanece fiel à história original e ao perfil psicológico de Lara Croft.

A atriz, conhecida por seus papéis no mundo medieval de Game of Thrones e na trama apocalíptica de X-Men, não é estranha a interpretar mulheres fortes e resilientes. Mais autêntica e com quem o público se identifica mais do que suas antecessoras, Sophie Turner pretende reacender a chama de Lara Croft. E os fãs estão elogiando essa escolha de elenco particularmente promissora com uma enxurrada de emojis de fogo e aplausos entusiasmados. A única questão é: será que ela conseguirá dar um novo fôlego à imagem sedutora de Lara Croft? Até agora, as representações cinematográficas têm se concentrado mais na performance estética do que na liberdade de expressão.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por SOPHIETURNER (@sophiet)

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por FGUK MAGAZINE (@fgukmagazine)

Sophie Turner dá profundidade a essa personagem tão fantasiosa.

A parte mais difícil deste papel, já bastante explorado nas telas, é evitar a armadilha da simples cópia. Porque, em nossas mentes, Lara Croft é sinônimo de Angelina Jolie, com sua trança e roupas justas. Para recriar na vida real o que o público descobriu em sua forma angulosa há mais de vinte anos, Sophie Turner fez alguns ajustes em sua aparência. Ela tingiu o cabelo de castanho para se integrar à personagem e representá-la melhor.

Embora nenhum vídeo tenha sido divulgado e nenhuma foto do set tenha vazado, Sophie Turner certamente tem o perfil ideal para o papel. Com seu porte atlético e rosto expressivo, sem Botox, enquanto Angelina Jolie conferia a Lara Croft ares de semideusa inatingível, Sophie Turner a torna mais humana e complexa. Ela não é mais apenas uma figura impressionante para ser admirada, mas uma mulher completa, cuja beleza é sentida mais do que vista.

Outro detalhe importante: Sophie Turner escapará do olhar masculino degradante, daquela perspectiva masculina intrusiva que perpetua o mito da mulher objetificada por trás das câmeras. Nesta série, que tem o mérito de estender as apresentações e evitar o mero espetáculo visual, a roteirista Phoebe Waller-Bridge pretende resgatar a narrativa original e reescrever o roteiro em benefício de Lara Croft. Porque os corpos das mulheres não devem ser artefatos cobiçados, mas santuários reverenciados.

Os puristas apontam a falta de semelhança com a heroína.

É claro que era de se esperar que os detratores sacassem seus teclados, ou seja, sua arma preferida. Em fóruns e outras plataformas alternativas, os nostálgicos dos velhos tempos estão criticando duramente a escolha da atriz para o papel. Eles a criticam pelas significativas diferenças anatômicas em relação à heroína original. Naturalmente, já que Lara Croft originalmente tinha dois airbags no lugar dos seios, um traseiro digno de uma cirurgia de aumento de glúteos e uma cintura tão fina que era inimitável, a menos que algumas costelas fossem removidas. Vista como uma impostora, Sophie Turner está longe de ser unanimemente admirada.

"Não consigo imaginá-la fazendo comédia sensual, isso me faria rir." "Sophie Turner não se parece em nada com Lara Croft: falta-lhe a graça, o carisma e a presença marcante. Sua atuação é sem alma." Esses são apenas alguns exemplos dos comentários negativos que circulam no Reddit. Embora, externamente, Sophie Turner não seja uma réplica exata da Lara Croft que foi arrastada pelas tumbas perdidas, internamente ela cumpre seu papel com maestria.

Sophie Turner, transformada em Lara Croft sob o olhar benevolente e inovador de Phoebe Waller-Bridge, merece crédito por reescrever padrões e racionalizar expectativas. Enquanto em versões anteriores Lara Croft atendia principalmente a uma fantasia masculina, desta vez ela personifica tudo o que os homens temem: uma mulher musculosa, intensa e intimidadora.