Eurovisão 2026: Estes cantores podem muito bem ser os sucessos surpresa deste ano.

A poucos dias da grande final, marcada para 16 de maio de 2026 no Wiener Stadthalle, em Viena, o Festival Eurovisão da Canção já gera grande expectativa em toda a Europa. Esta 70ª edição reúne 35 países numa competição que continua a crescer em popularidade. E enquanto alguns nomes já dominam as previsões, outras artistas femininas podem muito bem surpreender na noite da final.
Monroe (França): a joia que poderia mudar tudo
Classificada em 4º lugar no site Eurovisionworld em 9 de maio de 2026, a cantora francesa Monroe está entre as fortes candidatas à vitória. Sua canção "Regarde!" causou forte impacto desde o primeiro ensaio, a ponto de vários de seus concorrentes a elogiarem nas redes sociais.
O cantor finlandês Pete Parkkonen e a representante letã Atvara estiveram entre os que comentaram com entusiasmo a apresentação. A França não vence o concurso desde 1977. Após o 7º lugar de Louane em 2025, espera-se que Monroe dê um novo fôlego à delegação francesa. Uma vitória seria uma verdadeira surpresa, mas sua ascensão no ranking torna essa possibilidade cada vez mais plausível.
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Delta Goodrem (Austrália): A experiência a serviço da "power ballad"
Representando a Austrália, Delta Goodrem não é nenhuma novata no cenário musical. De acordo com informações publicadas pelo Eurovision.com, a artista nascida em Sydney assinou seu primeiro contrato aos 15 anos, vendeu mais de nove milhões de álbuns em todo o mundo e teve cinco álbuns e nove singles número um em seu país natal. Ex-técnica do "The Voice Australia" por nove temporadas, ela também colaborou com Céline Dion e com a cantora, atriz, produtora e ativista australiana-britânica Olivia Newton-John.
Em Viena, ela apresentará "Eclipse", uma balada poderosa que enfatiza sua voz e emoção. Embora as casas de apostas a coloquem na 5ª posição, com aproximadamente 25% de chances de terminar entre as 3 primeiras, sua experiência no palco pode permitir que ela surpreenda em uma final onde a votação do público permanece altamente imprevisível.
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Atvara (Letônia): A revelação com uma mensagem poderosa
Uma verdadeira forasteira nesta edição, Atvara (nome verdadeiro Liene Stūrmane) representa a Letônia após vencer a seleção nacional do Supernova 2026. Natural de Liepāja, a artista defenderá a canção "Ēnā" ("Na sombra", em português), uma música intimista inspirada em sua infância, marcada por um ambiente familiar difícil.
Por meio de suas letras, Atvara explora o conceito de uma vida dupla: aquela que mostramos aos outros e aquela que carregamos dentro de nós. É uma mensagem universal que pode ressoar por toda a Europa. Embora ela possa não estar entre as cinco favoritas das casas de apostas, sua profundidade artística e a sinceridade de sua abordagem a tornam uma forte candidata a surpreender a todos na votação do público.
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Entre um talento francês em ascensão, um artista internacional consagrado e uma revelação dos países bálticos, o Eurovision 2026 promete uma final imprevisível. Enquanto as casas de apostas fazem suas previsões, a magia do concurso reside justamente nesses resultados inesperados que podem mudar o rumo da noite. Sintonize no sábado, 16 de maio de 2026, ao vivo de Viena, na France 2, para descobrir qual dessas vozes deixará sua marca na competição.