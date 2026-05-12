Eurovisão 2026: Estes cantores podem muito bem ser os sucessos surpresa deste ano.

A poucos dias da grande final, marcada para 16 de maio de 2026 no Wiener Stadthalle, em Viena, o Festival Eurovisão da Canção já gera grande expectativa em toda a Europa. Esta 70ª edição reúne 35 países numa competição que continua a crescer em popularidade. E enquanto alguns nomes já dominam as previsões, outras artistas femininas podem muito bem surpreender na noite da final.

Monroe (França): a joia que poderia mudar tudo

Classificada em 4º lugar no site Eurovisionworld em 9 de maio de 2026, a cantora francesa Monroe está entre as fortes candidatas à vitória. Sua canção "Regarde!" causou forte impacto desde o primeiro ensaio, a ponto de vários de seus concorrentes a elogiarem nas redes sociais.

O cantor finlandês Pete Parkkonen e a representante letã Atvara estiveram entre os que comentaram com entusiasmo a apresentação. A França não vence o concurso desde 1977. Após o 7º lugar de Louane em 2025, espera-se que Monroe dê um novo fôlego à delegação francesa. Uma vitória seria uma verdadeira surpresa, mas sua ascensão no ranking torna essa possibilidade cada vez mais plausível.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Eurovision Song Contest (@eurovision)

Delta Goodrem (Austrália): A experiência a serviço da "power ballad"

Representando a Austrália, Delta Goodrem não é nenhuma novata no cenário musical. De acordo com informações publicadas pelo Eurovision.com, a artista nascida em Sydney assinou seu primeiro contrato aos 15 anos, vendeu mais de nove milhões de álbuns em todo o mundo e teve cinco álbuns e nove singles número um em seu país natal. Ex-técnica do "The Voice Australia" por nove temporadas, ela também colaborou com Céline Dion e com a cantora, atriz, produtora e ativista australiana-britânica Olivia Newton-John.

Em Viena, ela apresentará "Eclipse", uma balada poderosa que enfatiza sua voz e emoção. Embora as casas de apostas a coloquem na 5ª posição, com aproximadamente 25% de chances de terminar entre as 3 primeiras, sua experiência no palco pode permitir que ela surpreenda em uma final onde a votação do público permanece altamente imprevisível.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Eurovision Song Contest (@eurovision)

Atvara (Letônia): A revelação com uma mensagem poderosa

Uma verdadeira forasteira nesta edição, Atvara (nome verdadeiro Liene Stūrmane) representa a Letônia após vencer a seleção nacional do Supernova 2026. Natural de Liepāja, a artista defenderá a canção "Ēnā" ("Na sombra", em português), uma música intimista inspirada em sua infância, marcada por um ambiente familiar difícil.

Por meio de suas letras, Atvara explora o conceito de uma vida dupla: aquela que mostramos aos outros e aquela que carregamos dentro de nós. É uma mensagem universal que pode ressoar por toda a Europa. Embora ela possa não estar entre as cinco favoritas das casas de apostas, sua profundidade artística e a sinceridade de sua abordagem a tornam uma forte candidata a surpreender a todos na votação do público.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Eurovision Song Contest (@eurovision)

Entre um talento francês em ascensão, um artista internacional consagrado e uma revelação dos países bálticos, o Eurovision 2026 promete uma final imprevisível. Enquanto as casas de apostas fazem suas previsões, a magia do concurso reside justamente nesses resultados inesperados que podem mudar o rumo da noite. Sintonize no sábado, 16 de maio de 2026, ao vivo de Viena, na France 2, para descobrir qual dessas vozes deixará sua marca na competição.