Com apenas 11 anos, ela já tira fotos que estão viralizando.

Cultura
Fabienne Ba.
@shreyovi_mehta / Instagram

Aos nove anos, ela se deitou na lama de um parque nacional indiano para fotografar duas fêmeas de pavão sob a luz da manhã. Essa fotografia lhe rendeu reconhecimento internacional, algo que muitos fotógrafos profissionais jamais alcançam. Shreyovi Mehta tem agora onze anos e não pretende parar por aí.

A foto que deu início a tudo.

Foi durante uma caminhada matinal em família no Parque Nacional Keoladeo, em Bharatpur, Rajastão, que Shreyovi Mehta teve seu primeiro lampejo de genialidade. Ao avistar duas fêmeas de pavão sob a copa das árvores, banhadas pela luz dourada da manhã, ela correu para pegar a câmera do pai, deitou-se no chão para ajustar o enquadramento e disparou a câmera. O Museu de História Natural de Londres descreveu o momento: "Foi esse instante perfeito que inspirou Shreyovi a se abaixar e capturar essa imagem onírica dessas aves icônicas da Índia."

Finalista aos 9 anos em uma das competições mais prestigiadas do mundo.

A foto, intitulada "Em Destaque", foi selecionada entre quase 60.000 inscrições de participantes de todas as idades e níveis de experiência, representando 117 países e territórios. Shreyovi Mehta conquistou o segundo lugar na categoria "10 anos ou menos" do 60º concurso anual Fotógrafo de Vida Selvagem do Ano, organizado pelo Museu de História Natural de Londres — uma distinção que poucos adultos podem ostentar.

Aos 11 anos, duas novas distinções.

Um ano depois, na 61ª edição do mesmo concurso, duas novas fotografias de Shreyovi — então com 11 anos — receberam uma Menção Honrosa na categoria "10 anos ou menos". A primeira, intitulada "Vantagem de Altura", mostra um grou-sarus reagindo dramaticamente a uma bomba d'água elétrica nos pântanos de Dhanauri, Uttar Pradesh. A segunda, "Disputa no Pântano", captura o momento exato em que um jaçanã-de-asas-bronzeadas ataca uma galinha-d'água-roxa, com as asas desta última totalmente abertas.

Uma paciência e técnica notáveis.

O que impressionou os jurados não foi apenas o resultado, mas sim o método. "Durante três horas, procuramos em vão o grou-sarus, então me mantive ocupada fotografando a galinha-d'água-roxa. De relance, vi uma jaçanã mergulhar em direção a ela e imediatamente apertei o obturador", contou ela. " Quando estávamos prestes a ir embora e eu já estava decepcionada por não ter visto o grou, avistamos um. Ele veio direto até a bomba d'água e bateu as asas, e eu capturei o momento." Uma história contada por uma fotógrafa experiente — para uma menina de 11 anos.

Uma fonte de orgulho nacional e uma mensagem de compromisso.

No Instagram, após ganhar seu primeiro prêmio, Shreyovi compartilhou suas emoções: "Meu coração está repleto de imensa alegria e gratidão. Tenho orgulho de representar meu Bharat neste palco global. A rica vida selvagem e o patrimônio da Índia têm sido uma fonte inesgotável de inspiração, e prometo continuar trabalhando duro para compartilhá-los com vocês." Palavras de rara maturidade para uma menina de 11 anos — e um comprometimento que transparece em cada imagem.

Resumindo, Shreyovi Mehta não esperou "crescer" para enxergar o mundo com olhos de adulta. Aos 11 anos, duas competições internacionais e milhares de compartilhamentos depois, ela já está construindo uma obra sólida. E certamente ainda ouviremos falar muito dela.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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