Com apenas 11 anos, ela já tira fotos que estão viralizando.

Aos nove anos, ela se deitou na lama de um parque nacional indiano para fotografar duas fêmeas de pavão sob a luz da manhã. Essa fotografia lhe rendeu reconhecimento internacional, algo que muitos fotógrafos profissionais jamais alcançam. Shreyovi Mehta tem agora onze anos e não pretende parar por aí.

A foto que deu início a tudo.

Foi durante uma caminhada matinal em família no Parque Nacional Keoladeo, em Bharatpur, Rajastão, que Shreyovi Mehta teve seu primeiro lampejo de genialidade. Ao avistar duas fêmeas de pavão sob a copa das árvores, banhadas pela luz dourada da manhã, ela correu para pegar a câmera do pai, deitou-se no chão para ajustar o enquadramento e disparou a câmera. O Museu de História Natural de Londres descreveu o momento: "Foi esse instante perfeito que inspirou Shreyovi a se abaixar e capturar essa imagem onírica dessas aves icônicas da Índia."

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Finalista aos 9 anos em uma das competições mais prestigiadas do mundo.

A foto, intitulada "Em Destaque", foi selecionada entre quase 60.000 inscrições de participantes de todas as idades e níveis de experiência, representando 117 países e territórios. Shreyovi Mehta conquistou o segundo lugar na categoria "10 anos ou menos" do 60º concurso anual Fotógrafo de Vida Selvagem do Ano, organizado pelo Museu de História Natural de Londres — uma distinção que poucos adultos podem ostentar.

Aos 11 anos, duas novas distinções.

Um ano depois, na 61ª edição do mesmo concurso, duas novas fotografias de Shreyovi — então com 11 anos — receberam uma Menção Honrosa na categoria "10 anos ou menos". A primeira, intitulada "Vantagem de Altura", mostra um grou-sarus reagindo dramaticamente a uma bomba d'água elétrica nos pântanos de Dhanauri, Uttar Pradesh. A segunda, "Disputa no Pântano", captura o momento exato em que um jaçanã-de-asas-bronzeadas ataca uma galinha-d'água-roxa, com as asas desta última totalmente abertas.

Uma paciência e técnica notáveis.

O que impressionou os jurados não foi apenas o resultado, mas sim o método. "Durante três horas, procuramos em vão o grou-sarus, então me mantive ocupada fotografando a galinha-d'água-roxa. De relance, vi uma jaçanã mergulhar em direção a ela e imediatamente apertei o obturador", contou ela. " Quando estávamos prestes a ir embora e eu já estava decepcionada por não ter visto o grou, avistamos um. Ele veio direto até a bomba d'água e bateu as asas, e eu capturei o momento." Uma história contada por uma fotógrafa experiente — para uma menina de 11 anos.

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Uma fonte de orgulho nacional e uma mensagem de compromisso.

No Instagram, após ganhar seu primeiro prêmio, Shreyovi compartilhou suas emoções: "Meu coração está repleto de imensa alegria e gratidão. Tenho orgulho de representar meu Bharat neste palco global. A rica vida selvagem e o patrimônio da Índia têm sido uma fonte inesgotável de inspiração, e prometo continuar trabalhando duro para compartilhá-los com vocês." Palavras de rara maturidade para uma menina de 11 anos — e um comprometimento que transparece em cada imagem.

Resumindo, Shreyovi Mehta não esperou "crescer" para enxergar o mundo com olhos de adulta. Aos 11 anos, duas competições internacionais e milhares de compartilhamentos depois, ela já está construindo uma obra sólida. E certamente ainda ouviremos falar muito dela.