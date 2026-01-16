Consideradas "provocativas", as imagens da nova temporada desta série cult estão causando escândalo.

A terceira temporada de "Euphoria" ainda nem começou e já há controvérsia em torno do trailer, considerado "provocativo demais" por alguns espectadores. Entre as imensas expectativas, o status de cult e as imagens consideradas cada vez mais "extremas", esse retorno, anunciado para 13 de abril de 2026 na HBO Max, vem acompanhado de um verdadeiro debate sobre os limites do impacto na tela.

Uma série cult sob alta pressão

Desde sua estreia, "Euphoria" se consolidou como uma série icônica para a Geração Z, impulsionada por Zendaya e um elenco de personagens com forte impacto emocional. Cada nova temporada se tornou um evento, e esta terceira – anunciada como a última – é particularmente aguardada após anos de expectativa e controvérsias envolvendo os bastidores da produção.

Esta nova leva de episódios se passa vários anos após os eventos anteriores, mostrando os ex-alunos do ensino médio navegando pela vida adulta, repleta de escolhas difíceis, relacionamentos complicados e tensão constante. O tom prometido é mais sombrio, mais direto e mais intenso, alimentando tanto a curiosidade quanto a preocupação dos fãs.

Um trailer considerado "muito provocativo"

Desde o seu lançamento, o trailer da terceira temporada gerou inúmeras reações, com muitos espectadores considerando-o "provocativo demais". As imagens, carregadas de emoção, conflito e situações "limítrofes", dão a impressão de uma escalada contínua de excessos. Nas redes sociais, diversos usuários denunciaram o "marketing baseado no choque a qualquer custo". Eles acreditam que a série parece determinada a ultrapassar ainda mais os limites visuais e narrativos que já haviam consolidado sua reputação nas temporadas anteriores.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por euphoria (@euphoria)

Um aumento na intensidade desde a primeira temporada.

O que mais chama a atenção nas reações dos espectadores é a sensação de uma mudança gradual em direção a algo cada vez mais "extremo" nesta nova temporada. Enquanto "Euphoria" foi inicialmente elogiada por sua estética meticulosa e por sua maneira de mesclar fragilidade e dureza, muitos agora sentem que "o equilíbrio está se rompendo em favor de uma lógica de escalada".

Muitos fãs leais explicam que se sentem divididos entre a empolgação de retornar a esse universo e o medo de ver a série se perder em provocações constantes. Para eles, este trailer simboliza essa mudança: um ritmo mais frenético, tensões elevadas e uma atmosfera pesada, como se cada cena tentasse superar a anterior.

Uma plateia dividida entre fascínio e cansaço.

Diante dessas imagens, o público parece profundamente dividido.

Por um lado, grande parte do público se alegra ao ver Euphoria levar seu estilo ao extremo, considerando esse radicalismo como a marca registrada da série.

Por outro lado, alguns expressam uma certa apreensão, acreditando que, ao intensificar tudo, a série corre o risco de perder a dimensão emocional e íntima que a tornou tão marcante no início.

Esses críticos temem que a busca por "tornar-se cada vez mais forte" acabe por enfraquecer a mensagem e a credibilidade do todo.

Em suma, o trailer da terceira temporada de "Euphoria" confirma uma coisa: a série não tem intenção de recuar, nem em sua ambição visual, nem em sua inclinação por situações "extremas". Entre fascínio, irritação e curiosidade, uma certeza permanece: em 13 de abril de 2026, todos estarão assistindo, nem que seja para ver se esta temporada final faz jus à sua própria reputação escandalosa.