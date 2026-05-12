Shakira assina o hino oficial da Copa do Mundo de 2026.

Dezesseis anos depois de "Waka Waka", Shakira está de volta para a Copa do Mundo. A cantora colombiana lançou recentemente "Dai Dai", o hino oficial do torneio de 2026, em colaboração com o gigante nigeriano do Afrobeats, Burna Boy. E as reações iniciais estão à altura do evento.

"Dai Dai" - o que significa o título

"Dai Dai" vem da expressão italiana que significa "vamos lá, vamos lá" ou "vamos nessa" — ao mesmo tempo um incentivo, um cântico de estádio e uma celebração coletiva. O próprio refrão transmite essa intenção multilíngue: "Dai, dai, we go, dale, ale, let's go" — do italiano ao espanhol e ao inglês, tudo em um movimento fluido. A música funde ritmos caribenhos, pop latino e afrobeats — uma mistura feita para estádios, fan zones e playlists de verão.

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O teaser foi filmado no Maracanã.

O teaser, lançado em 7 de maio de 2026, foi filmado no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, poucos dias após o histórico show de Shakira para 2 milhões de pessoas na praia de Copacabana. No vídeo de aproximadamente um minuto, Shakira dança no gramado do estádio com uma saia azul-elétrica e um top amarelo vibrante, segurando a bola oficial "Trionda".

Os dançarinos ao redor dela vestem cores inspiradas nas nações participantes. O vídeo começa com quatro balões – um para cada uma das quatro Copas do Mundo ligadas a Shakira: 2006, 2010, 2014 e 2026 – e termina com fogos de artifício e uma tomada aérea do estádio com a inscrição "Estamos prontos" .

1,9 milhão de curtidas em menos de 24 horas

Publicado em conjunto por Shakira, Burna Boy e FIFA no Instagram, o vídeo alcançou 1,9 milhão de curtidas em menos de 24 horas. As reações nas redes sociais foram imediatas e avassaladoras. Alguns usuários questionaram se a música conseguiria rivalizar com o fenômeno "Waka Waka", que se tornou intocável no imaginário coletivo. Outros, ao contrário, acreditam que Shakira continua sendo a artista ideal para personificar o espírito universal e festivo do futebol.

O único artista a se apresentar em quatro Copas do Mundo.

Shakira agora é a única artista na história a ter músicas associadas a quatro edições diferentes da Copa do Mundo. "Waka Waka" continua sendo um de seus maiores sucessos, com mais de 4 bilhões de visualizações no YouTube e um recorde mundial do Guinness como a música oficial da Copa do Mundo mais reproduzida no Spotify. O lançamento mundial de "Dai Dai" está marcado para 14 de maio de 2026 – quatro semanas antes do início do torneio, em 11 de junho.

Um segundo título depois de "Lighter", criticado

"Dai Dai" é a segunda faixa lançada do álbum oficial da FIFA para a Copa do Mundo de 2026. Antes dela, "Lighter", composta pelo cantor, rapper, compositor e músico americano Jelly Roll e pela cantora e compositora mexicana Carín León, foi o primeiro single lançado, mas recebeu críticas consideráveis do público. Este ano, a FIFA está lançando um álbum com várias faixas em vez de uma única música oficial — uma mudança em relação às edições anteriores.

"Dai Dai" – vamos lá, vamos lá – é exatamente isso que Shakira está dizendo ao mundo com este retorno. Dezesseis anos depois de plantar "Waka Waka" na memória coletiva, ela está de volta com Burna Boy para escrever o próximo capítulo. Agora resta saber se os estádios ao redor do mundo cantarão esse refrão com o mesmo fervor que as dunas de Joanesburgo cantaram em 2010.