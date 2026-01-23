Oscar 2026: Esta nova categoria surpreende ao nomear predominantemente mulheres.

Pela primeira vez em sua história, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas reconhece o trabalho de diretores de elenco. Essa é uma notícia muito bem-vinda para a indústria, especialmente porque a maioria dos indicados nesta categoria inaugural são mulheres.

Um feito histórico em Hollywood

É uma pequena revolução no mundo do cinema: o Oscar de 2026 contará com uma nova categoria dedicada à direção de elenco (Achievement in Casting). Criada mais de 20 anos após a última nova distinção – a de melhor animação em 2001 – esta premiação visa destacar um elo essencial na criação de um filme, muitas vezes invisível aos olhos do público.

Dos 10 filmes da primeira lista de candidatos, 9 foram dirigidos por mulheres, marcando um reconhecimento sem precedentes para esta profissão, tradicionalmente dominada por elas sem ser valorizada em toda a sua extensão.

Os primeiros a serem nomeados

Entre os primeiros nomeados estão diversas figuras importantes do setor:

Nina Gold, para Hamnet, uma adaptação do romance inspirada na vida do filho de Shakespeare.

Jennifer Venditti, para "Marty Supreme".

Cassandra Kulukundis, por "Uma batalha após a outra".

Francine Maisler, por "Pecadores", já considerada uma das favoritas.

Gabriel Domingues, o único homem na lista, por "O Agente Secreto".

Essa predominância feminina não é coincidência: o ramo de Diretores de Elenco da Academia, criado em 2013, tem aproximadamente 160 membros, em sua maioria mulheres.

Uma profissão que permaneceu invisível por muito tempo.

“Ser reconhecida pela Academia é um momento muito aguardado”, disse a diretora de elenco Francine Maisler à Variety . Para ela, essa distinção “restabelece a seleção de elenco como uma contribuição artística e narrativa essencial para o cinema”. Ela contou como encontrou o jovem Miles Caton para “Pecadores” depois de vasculhar clubes de blues e escolas de arte em Atlanta.

O mesmo entusiasmo foi compartilhado pela diretora de elenco Nina Gold, que descobriu Jacobi Jupe, o ator principal de "Hamnet", após cinco audições consecutivas. "Ele é um ator de talento raro e estava exatamente no lugar certo na hora certa", disse ela.

Um reconhecimento simbólico e há muito aguardado.

Esta categoria finalmente reconhece o papel fundamental dos diretores de elenco no sucesso de um filme. Seu trabalho, que combina talento, psicologia e intuição, muitas vezes determina a química e a credibilidade de uma obra. Ao premiar esta especialidade com suas primeiras estatuetas douradas, a Academia envia uma mensagem poderosa: a seleção de elenco é uma forma de arte por si só.

Numa altura em que Hollywood procura alargar a representação das mulheres e dos novos talentos, este desenvolvimento traz uma bem-vinda lufada de ar fresco à época das prémios.