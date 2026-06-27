Esta modelo americana está revivendo uma tendência praiana com uma silhueta retrô.

Modelos
Julia P.
@lindseypelas / Instagram

A moda praia dá um grande salto para o passado. Para celebrar seu aniversário, a modelo americana Lindsey Pelas compartilhou uma série de fotos ensolaradas no Instagram, usando um maiô com uma estética decididamente retrô. Essa produção revive uma tendência charmosa da moda praia: cortes inspirados no vintage.

Um vestido de uma peça com estampa floral.

Para este ensaio, Lindsey Pelas optou por um maiô com uma estampa delicada, que combina pequenas flores e bolinhas pretas. Um motivo charmoso e romântico, diretamente inspirado em décadas passadas. Posando ao ar livre em um cenário desértico ensolarado, ela personifica perfeitamente essa estética retrô e radiante. Um look de praia que se destaca dos designs mais minimalistas, enfatizando o inegável charme do vintage.

O retorno da estética pin-up

Este look faz parte de uma tendência mais ampla. Depois de anos dominados por linhas retas, a moda praia está voltando ao espírito pin-up dos anos 50. Maiôs estruturados, estampas florais, poás e silhuetas retrô estão fazendo um retorno triunfal às praias. Os poás, em particular, estão entre as estampas-chave da estação, assim como as florais, apreciadas por seu apelo romântico. Essa onda vintage está ganhando cada vez mais popularidade.

Uma postagem de aniversário

Lindsey Pelas compartilhou essas fotos para comemorar seu aniversário. Ela escolheu celebrar ao ar livre, em um ambiente ensolarado e natural, fiel ao seu amor pelo clima de verão. Seus muitos seguidores rapidamente enviaram felicitações e elogiaram a série de fotos radiantes.

Com este maiô de estampa floral, Lindsey Pelas revive uma tendência encantadora para a praia. Ao optar por uma silhueta retrô, ela nos lembra que o vintage continua super em alta no ambiente praiano. Com certeza, vai inspirar quem sonha com um look ensolarado e atemporal para o verão.

Julia P.
Julia P.
Sou Julia, uma jornalista apaixonada por descobrir e compartilhar histórias cativantes. Com um estilo de escrita criativo e um olhar atento, busco dar vida a uma ampla gama de tópicos, desde tendências atuais e questões sociais até delícias culinárias e segredos de beleza.
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