Por que a indústria da moda está passando por uma crise silenciosa?

Os desfiles de moda continuam a inspirar sonhos, as campanhas permanecem "impecáveis". No entanto, nos bastidores, a indústria da moda está passando por uma profunda transformação. Entre novas tecnologias, mudanças econômicas e práticas de seleção de modelos em constante evolução, a profissão está mudando de cara... e nem sempre para o benefício das modelos.

A ascensão meteórica dos modelos virtuais

Em poucos anos, surgiu um novo participante: o modelo gerado por IA . Esse mercado, praticamente inexistente até recentemente, está agora experimentando um crescimento espetacular e já movimenta centenas de milhões de dólares. Para as marcas, esses avatares digitais deixaram de ser um mero artifício. Estão se tornando uma alternativa viável aos modelos humanos, capazes de posar sem restrições de tempo, deslocamento ou logística. Uma transformação silenciosa, porém estrutural.

Por trás dessa evolução, reside uma realidade muito concreta: o custo. Uma campanha totalmente digital pode reduzir as despesas em 30 a 70% em comparação com uma sessão de fotos tradicional. Em um setor sujeito a pressões de preços, inflação e concorrência do e-commerce, essa vantagem tem um peso significativo. Como resultado, até mesmo marcas de médio e alto padrão estão começando a integrar essas soluções, que antes eram exclusivas do fast fashion. Aos poucos, a interação humana deixa de ser essencial para a venda de roupas.

Um sistema que já era frágil desde o início.

Essa crise, no entanto, não começou com a inteligência artificial. A indústria da moda há muito tempo se baseia em um modelo altamente seletivo, até mesmo desigual. As agências podem contratar centenas, às vezes milhares, de perfis, na esperança de que apenas alguns consigam contratos importantes. Uma minoria consegue ter uma vida confortável com essa profissão, enquanto muitos aceitam uma série de trabalhos temporários e precários .

O próprio processo de seleção é extremamente competitivo: centenas de candidatos para apenas algumas vagas. Um sistema que deixa pouca margem de manobra, mesmo antes do surgimento de novas formas de competição.

Concorrência cada vez maior

A globalização também remodelou as regras do jogo. Hoje, modelos vêm de todo o mundo, com uma diversidade muito maior de corpos, rostos e identidades do que nunca. Este é um passo positivo em termos de representatividade e aceitação do próprio corpo: mais tipos de corpo, mais características únicas, mais histórias para contar. Essa abertura também intensificou a competição, sem um aumento correspondente no número de oportunidades. Mais talento, mas uma quantidade limitada de trabalho.

Influenciadores e herdeiros: novos rostos em destaque

Outra grande mudança: as marcas não estão mais escolhendo apenas modelos profissionais. Elas estão recorrendo cada vez mais a influenciadores, que podem proporcionar visibilidade imediata graças à sua comunidade.

Os "filhos de celebridades" também desempenham um papel cada vez mais importante nas campanhas publicitárias. Sua fama está se tornando uma ferramenta de marketing, às vezes mais decisiva do que a experiência ou a trajetória profissional. O resultado: oportunidades que escapam aos modelos tradicionais.

Padrões de beleza irreais

Com os modelos virtuais surge um novo tipo de beleza: perfeitamente lisa, totalmente modelada. Alguns especialistas chegam a falar de um "meta-rosto", um ideal digital impossível de reproduzir na realidade. Essas imagens influenciam expectativas, inclusive na vida real. Profissionais da saúde observam que algumas pessoas agora se referem a esses visuais artificiais como modelos a seguir.

Em contraste, corpos reais — com sua textura, sua singularidade, sua autenticidade — podem parecer injustamente colocados uns contra os outros. No entanto, são precisamente essas identidades únicas que dão força e significado às imagens humanas.

Uma profissão que ainda é pouco protegida.

Por fim, o arcabouço legal está tendo dificuldades para acompanhar o ritmo. Algumas modelos estão recebendo a oportunidade de criar uma versão digital de seus corpos, utilizável indefinidamente. Mas quem controla essa imagem? Quem lucra com ela? Essas questões muitas vezes permanecem sem resposta. No entanto, a profissão de modelo se baseava justamente na escassez e no controle da própria imagem. Com esses gêmeos digitais, esse modelo é fundamentalmente desafiado.

Em suma, entre inovação tecnológica, novas estratégias de marketing e padrões em constante evolução, a indústria da modelagem está passando por uma profunda reorganização. Nesse contexto, uma coisa permanece essencial: lembrar que os corpos reais, em toda a sua diversidade, presença e energia, são insubstituíveis. Eles contam histórias que a perfeição digital jamais poderá replicar por completo.