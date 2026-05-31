Essa modelo plus size está causando sensação com um corset vintage.

Em sua conta do Instagram, vestindo um corset rosa claro com um toque vintage, a modelo americana plus size Paloma Elsesser finaliza um look tão delicado quanto marcante.

Um espartilho rosa-claro que está causando sensação.

O momento não poderia ter sido melhor: um delicado corset rosa-claro com silhueta estruturada e acabamentos meticulosos, em um estilo inegavelmente vintage. Um tom suave, retrô e romântico ao mesmo tempo, que parece ter saído diretamente de um boudoir de Hollywood. No Instagram, a foto imediatamente gerou uma enxurrada de comentários, onde seus seguidores elogiaram a confiança com que Paloma Elsesser veste a peça.

Uma prévia da Victoria's Secret

Para acompanhar sua publicação, Paloma Elsesser optou por uma legenda curta, porém explícita: "Cidade dos Anjos!!! Chamando todos os anjos!!!" A legenda mencionava a marca Victoria's Secret. Uma clara referência ao apelido de Los Angeles, bem como à convocação de "anjos" lançada recentemente pela marca americana, que está preparando seu desfile de 2026 e seu novo elenco. Os fãs não perderam tempo em decifrar a provocação: apostas já estão rolando sobre o local e o elenco do próximo desfile.

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Paloma Elsesser, o "anjo curvilíneo" que se tornou um ícone.

Paloma Elsesser, que desfilou pela primeira vez para a Victoria's Secret em 2024, tornou-se um dos principais rostos da inclusão na moda. Em 2023, ela conquistou o prestigioso prêmio de Modelo do Ano no British Fashion Awards — um feito inédito para uma modelo plus size. Desde então, ela estampou inúmeras capas de revistas, campanhas e desfiles, sem jamais abrir mão de sua autenticidade.

Uma silhueta que celebra tudo

Para além da escolha da roupa, é o poder simbólico da imagem que ressoa. Ao usar esta peça historicamente associada a um certo "ideal feminino", Paloma Elsesser expande o leque de possibilidades. Um espartilho rosa-claro num corpo que não se conforma aos padrões restritivos da indústria é uma declaração subtil, mas poderosa: a moda não deve ter dois tamanhos. E a mensagem está a ser compreendida, como comprovam as milhares de reações entusiasmadas à sua publicação.

Com esta imagem simples, Paloma Elsesser nos lembra por que se consolidou como uma das figuras mais inspiradoras da moda contemporânea. Combinando elegância vintage com um compromisso com a inclusão, ela prova que até mesmo um espartilho rosa-claro pode fazer toda a diferença.