Esta modelo plus size causa sensação com um vestido de cetim vermelho.

No desfile da coleção Cruise 2026-2027 da Chanel em Biarritz, muitos looks causaram impacto. O conjunto vermelho vibrante da cabeça aos pés usado por Paloma Elsesser foi um dos mais fotografados da noite.

Um look todo em tricô vermelho escarlate

Em 28 de abril de 2026, exatamente um ano após sua nomeação como diretor artístico da Chanel, Matthieu Blazy apresentou sua primeira coleção Cruise em Biarritz – o mesmo local onde Gabrielle Chanel abriu sua casa de moda em 1915. Um significativo retorno às raízes, que atraiu uma grande e diversificada gama de celebridades, incluindo Paloma Elsesser.

Para a ocasião, ela optou por um conjunto todo escarlate — um dos tons dominantes da temporada Primavera/Verão 2026, já apresentado no próprio desfile da Chanel. Ela vestiu uma blusa de tricô de mangas compridas e decote em V e uma saia midi combinando no mesmo tom de vermelho, complementadas por uma bolsa felpuda com estampa de cervo e sapatos de salto bicolor bege e branco. Um look monocromático completo, onde a cor falava por si só.

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Vermelho, a cor indispensável da estação.

A escolha do vermelho não é insignificante neste contexto. O vermelho escarlate se consolidou como uma das cores marcantes da temporada primavera-verão 2026 – notavelmente usado pela atriz americana Anne Hathaway no tapete vermelho do filme "O Diabo Veste Prada 2", ou em looks monocromáticos de diversas convidadas no desfile da Chanel naquela noite.

Paloma Elsesser, a nova musa oficial da Chanel.

Sua presença em Biarritz atesta seu novo status como o rosto oficial da maison, dentro da nova era iniciada por Matthieu Blazy. Desde seus primórdios na Chanel, Paloma Elsesser personifica uma visão de moda que se alinha perfeitamente com a filosofia do diretor artístico da Chanel: roupas feitas para serem usadas e corpos diversos que as vestem sem hierarquia.

Esta não é a primeira vez que a modelo americana se associa à Chanel sob esta direção, mas talvez seja aqui que ela tenha imposto com mais clareza sua identidade visual no universo da maison: uma mulher que não busca se misturar nem surpreender, mas simplesmente existir plenamente na peça que veste.

Resumindo, Paloma Elsesser não precisou de um vestido de gala para brilhar em Biarritz. Ela simplesmente vestiu a cor escolhida como se fosse sua, com aquela confiança discreta que transforma uma escolha de moda em algo evidente. Uma lição de estilo, mas acima de tudo, de atitude.