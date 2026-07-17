Atormentada por inseguranças durante muito tempo, esta modelo de 61 anos está mudando sua perspectiva sobre o próprio corpo.

Durante anos, Paulina Porizkova viveu num mundo onde a aparência era primordial. Agora, aos 61 anos, a ex-modelo tcheco-sueca-americana compartilha um relato sincero de sua relação com o próprio corpo, marcada por uma profunda transformação. Um testemunho inspirador, mas que merece algumas nuances.

Uma jornada marcada por complexos

No Instagram, Paulina Porizkova publicou um vídeo em que reflete sobre sua relação com o próprio corpo. Embora muitos invejem sua figura há tempos, ela explica que não a via dessa forma. Quando jovem, conta que não dava valor ao seu corpo, sem se preocupar com a aparência, sentindo uma constante insatisfação.

Apesar de uma carreira internacional como modelo, ela admite que frequentemente se compara aos outros e se concentra no que considera imperfeito. Essa pressão ilustra como as inseguranças não dependem apenas de percepções externas.

Aos 61 anos, uma perspectiva muito mais tranquila.

Com o tempo, sua perspectiva mudou. Hoje, Paulina Porizkova explica que sente mais gratidão pelo seu corpo. Ela diz que aprecia tudo o que ele lhe permitiu vivenciar ao longo dos anos e afirma que não tem mais vergonha de mostrar suas rugas, sua pele ou as marcas do tempo. Em vez de buscar uma imagem idealizada, ela prefere celebrar um corpo que sempre esteve com ela. É uma forma de destacar suas capacidades, experiências de vida e resiliência, em vez da busca pela perfeição.

Veja esta publicação no Instagram Uma postagem compartilhada por Paulina Porizkova (@paulinaporizkov)

O bem-estar não se resume apenas à aparência física.

Em seu depoimento, Paulina Porizkova também enfatiza a importância de cuidar da mente. Para ela, a autoestima se constrói tanto com base no bem-estar mental quanto na aparência. Essa abordagem mais holística incentiva uma visão mais gentil de si mesmo. A ideia não é negar as mudanças relacionadas à idade, mas aprender a acolhê-las com mais compaixão e apreço.

Uma mensagem inspiradora... mas que precisa ser colocada em perspectiva.

A história de Paulina Porizkova pode inspirar muitas pessoas que buscam desenvolver uma relação mais pacífica com seus corpos. Sua jornada nos lembra que é possível mudar a perspectiva que temos de nós mesmos, independentemente da idade. No entanto, é importante manter certa distância dessa experiência.

Embora agora afirme ser autêntica e aceitar plenamente os sinais da idade, Paulina Porizkova é de fato uma ex-modelo cujo físico se conforma em grande parte aos padrões de beleza atuais. Sua trajetória profissional, assim como seus recursos financeiros, provavelmente lhe garantem acesso privilegiado a tratamentos, treinamento físico e hábitos de vida que não estão disponíveis para todos. Sua aparência, portanto, não reflete a da maioria das mulheres com mais de 60 anos.

O depoimento de Paulina Porizkova, no entanto, não perde seu valor. Pelo contrário, serve como um lembrete de que é essencial não comparar o próprio corpo ao de figuras públicas, cujas condições de vida são frequentemente muito diferentes. A autoaceitação não se trata de alcançar uma aparência ideal, mas de construir uma relação mais respeitosa com o próprio corpo, independentemente da idade, tipo físico ou experiências de vida.