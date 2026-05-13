"Entre Brigitte Bardot e Monica Bellucci": na praia do Rio, esta modelo está causando alvoroço.

Modelos
Anaëlle G.
@romaneinnc / Instagram

Existem fotos que nos transportam para outro lugar à primeira vista. A que a modelo francesa Romane (@romaneinnc) compartilhou recentemente em sua conta do Instagram certamente se encaixa nessa categoria. Relaxando em uma praia animada do Rio de Janeiro, a jovem capturou um momento suspenso, repleto de sol, vida e serenidade. E nas redes sociais, os comentários rapidamente compararam sua energia à dos maiores ícones do cinema europeu.

Uma cena vibrante na areia brasileira.

Na foto, Romane está sentada confortavelmente em uma cadeira de praia colorida, com seus longos cabelos ondulados loiro-dourados caindo sobre os ombros. Ao seu redor, a agitação de uma praia carioca no meio da tarde: vendedores ambulantes passando, cadeiras de praia verdes e vermelhas espalhadas pela areia, pessoas passeando e banhistas aproveitando o sol.

Uma cena tipicamente brasileira, onde cada detalhe exala calor e espontaneidade. Com o olhar ligeiramente perdido no horizonte, maquiagem minimalista e pele dourada, Romane parece perfeitamente à vontade neste cenário. Uma postura relaxada, quase sonhadora, que confere à fotografia uma qualidade quase cinematográfica.

Veja esta publicação no Instagram

Uma postagem compartilhada por Romane (@romaneinnc)

Os fãs a consideram uma "beleza atemporal".

Foi precisamente essa atmosfera que cativou seus seguidores. Os comentários inundaram a publicação: "entre Brigitte Bardot e Monica Bellucci", "Adoro o estilo", "Esta foto é uma obra de arte" ... Para muitos, a imagem evoca a era de ouro do cinema europeu, quando heroínas radiantes iluminavam as margens do Mediterrâneo com elegância natural. E a comparação está longe de ser insignificante.

Brigitte Bardot, um ícone absoluto dos anos 1960, marcou profundamente o imaginário coletivo com suas aparições nas praias de Saint-Tropez e seu visual simultaneamente "selvagem" e refinado. Monica Bellucci, por outro lado, personifica há décadas uma beleza atemporal, de naturalidade e elegância. Dois mundos diferentes, mas a mesma ideia: a de uma mulher livre. Uma conexão simbólica tão lisonjeira quanto inspiradora.

O retorno de uma estética ensolarada e natural.

Esta publicação também faz parte de uma tendência mais ampla. Nos últimos meses, no Instagram e no TikTok, temos testemunhado o grande retorno de uma estética ensolarada e "sem filtros", inspirada nos ícones das décadas de 60 e 70.

Cabelos naturais, pele bronzeada, looks descontraídos, cenas do dia a dia em vez de cenários excessivamente produzidos… esse desejo por autenticidade é evidente nos feeds de muitos estilistas e modelos. A publicação de Romane ilustra perfeitamente essa tendência. Longe de uma imagem artificial, ela oferece uma imagem vibrante, viva e convidativa que inspira o desejo de viajar.

Com esta simples foto tirada em uma praia do Rio, a modelo francesa Romane (@romaneinnc) conseguiu capturar algo precioso: uma emoção. A emoção de verões intermináveis, caminhadas na areia e das heroínas de cinema que moldaram o imaginário de tantas gerações. E, a julgar pelo entusiasmo de seus fãs, certamente a acompanharemos de praia em praia por muito tempo.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sou apaixonada por moda e estou sempre atenta às tendências que refletem nossa época. Adoro observar como as pessoas se vestem, por que o fazem e o que a moda revela sobre nós. Além das passarelas e das silhuetas, são as histórias que realmente me fascinam.
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