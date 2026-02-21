Search here...

Aos 42 anos, esta modelo australiana posa elegantemente na neve.

Modelos
Anaëlle G.
@mirandakerr/Instagram

A supermodelo australiana Miranda Kerr prova que sabe desafiar o clima com um look invernal super chique na neve. Vestida com uma jaqueta puffer bronze brilhante e calças coloridas de estampa pied-de-poule, ela cativa seus seguidores no Instagram, que enchem os comentários de admiração.

Um estilo "de esqui" muito elegante.

Sentada na neve fofa, Miranda usa óculos de sol grandes, protetores de orelha brancos e botas de neve impecáveis que contrastam perfeitamente com seu look brilhante. Este visual esportivo, que combina bronze metálico e estampas gráficas, incorpora sua estética característica: refinada, porém acessível, ideal para as pistas de esqui.

O corte impecável do macacão acentua sua silhueta, permitindo ao mesmo tempo uma liberdade de movimentos cuidadosamente planejada, e o tecido técnico capta a luz invernal, refletindo brilhos dourados a cada gesto. Uma jaqueta curta de plumas, sutilmente acolchoada, estrutura o conjunto e adiciona um toque de alta costura à estética alpina. Seus acessórios não foram escolhidos ao acaso: os óculos de sol com lentes coloridas conferem um toque chique, os protetores de orelha suavizam a silhueta com um toque de descontração, e as botas de neve, práticas e supermodernas, ancoram o look em uma modernidade confortável. Nesse cenário imaculado, Miranda personifica uma visão de elegância invernal onde performance e sofisticação se encontram.

Os fãs estão encantados nos comentários.

Mãe de quatro filhos e empresária de sucesso com sua marca Skim Milk, Miranda Kerr continua a inspirar numa idade em que muitos diminuem o ritmo. Esta publicação com temática invernal é uma lembrança de suas campanhas para a Victoria's Secret e de seu status como uma supermodelo atemporal, sempre na vanguarda da moda. As reações em sua publicação foram inúmeras: "Continua tão linda como sempre", "Rainha da elegância invernal". Seus seguidores elogiaram seu sorriso radiante e sua habilidade única de transformar uma simples sessão na neve em um ensaio fotográfico de moda.

Para além da sua beleza estonteante, é a sua história de vida que realmente inspira admiração. Equilibrando a vida familiar e as ambições empreendedoras, ela personifica o sucesso moderno, gerenciando com facilidade a maternidade, os negócios e a imagem pública. A sua energia radiante transparece em cada fotografia, evocando a aura que cativava os desfiles de moda internacionais. Num cenário digital saturado, Miranda Kerr consegue captar a nossa atenção, provando que a sua influência transcende as tendências passageiras.

Resumindo, Miranda Kerr reinventa a elegância na montanha com um estilo que conquistou a todos. Sua foto com um look nevado é mais do que apenas uma foto: é uma lição de elegância que encanta seus milhões de fãs.

Sou apaixonada por moda e estou sempre atenta às tendências que refletem nossa época. Adoro observar como as pessoas se vestem, por que o fazem e o que a moda revela sobre nós. Além das passarelas e das silhuetas, são as histórias que realmente me fascinam.
Esta modelo posa com uma das cores principais de 2026 e causa sensação.

