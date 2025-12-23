Eleita modelo do ano, ela compartilha uma verdade chocante.

Apenas alguns dias após ser coroada "Modelo do Ano de 2025", a supermodelo Anok Yai emocionou seus fãs ao compartilhar uma mensagem tocante sobre sua saúde. Nos bastidores dos holofotes e tapetes vermelhos, a modelo sul-sudanesa revelou que vinha lutando silenciosamente pela vida. Sua coragem e sinceridade imediatamente geraram uma onda de apoio no mundo da moda.

Uma ascensão meteórica marcada por uma provação invisível.

Anok Yai, que alcançou a fama em 2017 após uma foto sua viralizar, teve uma das carreiras de modelo mais impressionantes. Musa de Prada, Versace e Dior, ela se consolidou como uma figura de destaque em diversidade nas passarelas. Enquanto desfilava, a jovem lutava secretamente contra uma doença cardiorrespiratória congênita.

No Instagram, ela explicou que descobriu sua doença por acaso: "Descobri que tinha uma malformação que estava sobrecarregando meu coração e destruindo meus pulmões lentamente." Inicialmente pensando que era apenas uma tosse passageira, Anok Yai acabou desenvolvendo dores no peito e dificuldade para respirar, antes de perceber a gravidade da situação.

Uma operação que salva vidas e uma mensagem de esperança.

Em sua mensagem, Anok Yai revelou que havia se submetido com sucesso a uma cirurgia pulmonar assistida por robô, um procedimento complexo, mas agora comum no tratamento de doenças pulmonares graves.

Ela expressou profunda gratidão às equipes médicas do NYU Langone Hospital, do Beverly Hills Concierge Health e, em especial, aos doutores Robert Cerfolio e Harmik Soukiasian, que diagnosticaram e trataram sua condição a tempo: “Serei eternamente grata aos médicos, enfermeiros e à minha família, os primeiros rostos que vi ao acordar. Graças a eles, tenho mais tempo livre.” A modelo anunciou que agora está focada em sua recuperação, antes de tranquilizar seus fãs: “Estou descansando por enquanto… mas voltarei. Até breve.”

Apoio massivo de todo o mundo.

Sua história rapidamente viralizou nas redes sociais, gerando uma enxurrada de mensagens de apoio. Entre elas, diversas figuras importantes da moda e do entretenimento expressaram seu carinho por ela:

A modelo e atriz britânica-jamaicana Naomi Campbell: "Enviem seu amor, sua luz e sua cura. Que Deus os proteja."

Atriz, cantora, produtora e escritora americana: Taraji P. Henson: "Você está curado(a), em nome de Jesus."

A jogadora de basquete americana Angel Reese escreveu: "Estou orando por você, minha irmã. Você é forte e vai vencer essa batalha."

Determinada e grata, Anok Yai nos lembra que a doença não escolhe a hora de chegar — nem mesmo no auge do sucesso. Sua coragem e vulnerabilidade oferecem um raro momento de sinceridade em um mundo frequentemente dominado pela perfeição. Ao compartilhar sua história, a supermodelo inspira uma valiosa lição: a verdadeira força não se vê apenas nas passarelas, mas também na resiliência silenciosa em tempos difíceis.