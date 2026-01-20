"Ela parece uma corça": o olhar desta modelo espanhola fascina os internautas.

Cindy Kimberly, uma modelo espanhola de origem holandesa, compartilhou recentemente uma selfie no Instagram exibindo um olhar muito expressivo, realçado por uma maquiagem suave e cílios alongados.

Uma selfie que está enlouquecendo os fãs

Em poucas horas, a foto gerou uma enxurrada de comentários de admiração, com fãs descrevendo-a como tendo "olhos de corça" e uma "beleza surreal", tão gentil e profunda parecia sua expressão. Alguns internautas não hesitaram em chamar a imagem de "mágica", já que a luz, o ângulo e a expressão de Cindy criaram uma atmosfera quase onírica. Outros mencionaram uma semelhança com as heroínas de contos de fadas animados, algo entre a realidade e um mundo encantado.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Cindy Kimberly (@wolfiecindy)

Uma "corça moderna"

Essa comparação com uma corça surge de seus olhos grandes, ligeiramente amendoados, e de seus traços delicados, frequentemente realçados por maquiagem inspirada no estilo "olhos de corça", muito popular no Instagram e no TikTok. Esse estilo, que enfatiza a inocência e a intensidade do olhar, parece combinar perfeitamente com a estética adotada pela jovem.

Para muitos, Cindy personifica a estética romântica das redes sociais, uma mistura de aparente fragilidade e sensualidade confiante que cativa milhões de seguidores. Ela consegue conciliar naturalidade e sofisticação, o que fortalece seu apelo para um público que busca autenticidade e inspiração visual.

Quando uma simples selfie vira tendência

A cada nova série de selfies, a seção de comentários se enche de mensagens de admiração, comparações lisonjeiras com animais e elogios ao seu olhar supostamente único. No TikTok, diversos vídeos chegam a analisar sua maquiagem, suas expressões e como Cindy Kimberly usa a luz para realçar seus traços. Tutoriais abundam, convidando os usuários a recriar aquele famoso olhar de olhos expressivos usando dicas de beleza específicas.

Esta foto deslumbrante confirma mais uma vez sua capacidade de lançar ou relançar tendências de beleza, seja na maquiagem dos olhos ou em poses diante da câmera. Mais do que uma influenciadora, Cindy Kimberly se consolidou como uma musa moderna, capaz de transformar uma simples foto em um verdadeiro fenômeno viral.