A vitrine de uma loja se estilhaça durante o desfile de moda: o evento londrino que está causando furor nas redes sociais.

Um incidente inesperado ocorreu durante a Semana de Moda de Londres. Durante o desfile de Erica Myat, a vitrine de uma loja se estilhaçou diante do público, provocando uma onda de reações nas redes sociais.

Um final espetacular na Semana de Moda de Londres.

De 19 a 23 de fevereiro de 2026, a Semana de Moda de Londres apresentou as coleções Outono/Inverno 2026/2027. Entre os momentos mais comentados desta edição, destacou-se o primeiro desfile em Londres da estilista Erica Myat. Formada em 2024 pela Central Saint Martins, a jovem estilista apresentou uma coleção intitulada "Antechamber".

O desfile terminou com uma cena impactante: uma modelo vestida de branco, dentro de uma estrutura, quebrou uma parede de vidro com um martelo. O som do vidro quebrando assustou a plateia. Em poucas horas, imagens do final do desfile circularam amplamente no X (antigo Twitter), Instagram e TikTok, catapultando o desfile de Erica Myat para o rol dos momentos mais virais da semana.

"Anteâmara", uma história de emancipação

Segundo informações divulgadas sobre o desfile, "Antechamber" explorou a jornada interior de uma mulher, da repressão à autoaceitação. O desfile começou com silhuetas escuras e estruturadas, antes de revelar peças mais ousadas: minivestidos de cetim, blusas leves combinadas com roupas íntimas à mostra, criações adornadas com penas e jaquetas de couro com detalhes intrincados.

O gesto final — quebrar o copo — foi apresentado como uma metáfora para romper com as normas e restrições sociais. A imagem da modelo, primeiro aprisionada e depois libertada, foi amplamente interpretada como um símbolo de emancipação pessoal. Essa dimensão performática ajudou a transformar o desfile de Erica Myat em uma experiência narrativa genuína, que transcendeu a mera apresentação de roupas.

O legado de espetáculos britânicos espetaculares

A encenação de Erica Myat faz parte de uma tradição londrina onde a moda se transforma em performance. O estilista Alexander McQueen também fez história com seus desfiles roteirizados, muitas vezes teatrais e simbolicamente ricos. No final da década de 1990 e início dos anos 2000, McQueen transformou suas passarelas em espaços imersivos, brincando com gaiolas de vidro e cenários impactantes.

Essa abordagem influenciou profundamente várias gerações de designers britânicos. Ao quebrar a vitrine de uma loja durante um desfile de moda, Erica Myat parece estar resgatando essa herança, onde espetáculo e mensagem ocupam um lugar central.

Uma cena que incendiou as redes sociais.

A sequência gerou reações mistas de imediato. Alguns internautas elogiaram a audácia e o poder simbólico do final. Outros questionaram as medidas de segurança e o caráter espetacular da encenação. Independentemente disso, o desfile ganhou considerável visibilidade. Num contexto em que a viralização pode transformar a trajetória de uma jovem designer, este momento impactante pode marcar um ponto de virada para Erica Myat.

Ao quebrar a vitrine de uma loja durante seu primeiro desfile em Londres, Erica Myat criou um dos momentos mais comentados da Semana de Moda de 2026. Mais do que um efeito espetacular, o gesto faz parte de uma tradição britânica onde a moda se torna narrativa e performance.