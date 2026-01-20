O falecimento do grande estilista italiano Valentino: quais foram suas peças mais icônicas?

Valentino Garavani, ícone da alta-costura italiana, faleceu aos 93 anos em 19 de janeiro de 2026. Figura de destaque no mundo do luxo internacional, ele deixa um imenso legado estilístico, marcado por criações que se tornaram lendárias.

Vermelho Valentino, uma assinatura instantânea

A partir da década de 1960, Valentino Garavani estabeleceu seu estilo característico por meio de uma cor que se tornaria inseparável de seu nome: o vermelho. Este vermelho vibrante, entre o carmim e o escarlate, realça as silhuetas com força e elegância. Não se trata apenas de uma escolha estética: o "vermelho Valentino" tornou-se uma declaração de estilo. Este vermelho já foi usado por atrizes como Anne Hathaway, Penélope Cruz e Naomi Campbell nos tapetes vermelhos mais prestigiados do mundo. Ele, por si só, encapsula o espírito da maison: poderoso, refinado e atemporal.

Julia Roberts e o vestido preto e branco no Oscar de 2001.

Uma das peças mais icônicas da Valentino é, sem dúvida, o vestido usado por Julia Roberts na cerimônia do Oscar de 2001, onde ela recebeu o prêmio de Melhor Atriz. Trata-se de um vestido de arquivo, desenhado em 1992, em um preto profundo com toques de veludo branco, de estilo discreto e estruturado. Esse momento marcou uma virada: a atriz não apenas brilhou em uma peça vintage, como também confirmou a capacidade da Valentino de criar vestidos atemporais que transcendem décadas sem perder seu brilho.

vestido amarelo claro de Cate Blanchett

Mais um momento de graça, mais uma silhueta inesquecível: o vestido amarelo-claro usado por Cate Blanchett no Oscar de 2005. Esta criação em tafetá de seda, com seu caimento perfeito e elegância fluida, demonstra o gênio do estilista Valentino Garavani em combinar formas clássicas com ousadia cromática. A imprensa especializada em moda elogiou a delicadeza do corte e a habilidade de Valentino em realçar uma estrela sem jamais mascarar sua personalidade. É um vestido luminoso e discreto que se tornou icônico na história do Oscar.

Vestidos de noiva da realeza e das celebridades

Valentino também foi a escolha de muitas celebridades para o dia do casamento. Entre elas, a princesa Madeleine da Suécia, em 2013, com um suntuoso vestido de renda de seda adornado com pérolas. E também Jackie Kennedy, para seu casamento com Aristóteles Onassis em 1968, com um traje discreto, porém extremamente sofisticado.

O estilo dos vestidos de noiva Valentino combina romantismo e linhas minimalistas, sempre com a busca pela perfeição nos detalhes. Seja para rainhas, atrizes ou modelos, ele transforma esses momentos pessoais em momentos inesquecíveis no mundo da moda.

Uma elegância personificada pelos maiores ícones.

Da elite romana dos anos 1960 às atrizes de Hollywood do século XXI, as musas de Valentino são inúmeras. Audrey Hepburn, Sophia Loren, Elizabeth Taylor, Gwyneth Paltrow e Zendaya já vestiram suas criações.

O estilo de Valentino distingue-se por linhas limpas e tecidos luxuosos como chiffon, tule, renda e crepe, frequentemente realçados por bordados delicados. Sua moda é uma ode à beleza clássica, mas nunca estática: evolui com o tempo, sem jamais abandonar seus princípios fundamentais — mesmo que alguns lamentem a falta de inclusão da marca, uma observação infelizmente comum no mundo do luxo.

Um legado que transcende a moda.

Para além das passarelas e dos tapetes vermelhos, Valentino Garavani deixou a sua marca na cultura visual contemporânea. A sua estética influenciou o cinema, a fotografia e até a arquitetura da moda. Em 2008, aposentou-se oficialmente da casa de moda que fundou, passando o bastão para novos estilistas, mas preservando o seu legado duradouro.

Até seus últimos anos, Valentino Garavani permaneceu uma figura respeitada e admirada, tanto por sua visão artística quanto por sua elegância pessoal. Seu falecimento marca o fim de uma era, mas sua influência perdura através dos arquivos, exposições e dos inúmeros vestidos da marca que continuam a inspirar sonhos.