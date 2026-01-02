O melhor investimento do inverno? Este suéter que te mantém mais aquecido do que uma jaqueta de plumas.

No inverno, você se agasalha para se proteger do frio e evitar o pior das rajadas polares. Você veste uma verdadeira armadura, mas mesmo assim, apesar de todas as camadas de roupa, ainda treme. No entanto, existe uma peça de roupa com propriedades isolantes incríveis, e não é um suéter de tricô grosso. Essa peça, que mantém o corpo aquecido, pode ser encontrada na seção de roupas esportivas.

Um suéter de corrida como proteção contra o frio.

Como não dá para hibernar até a primavera debaixo de um cobertor, você precisa se agasalhar até o pescoço durante todo o inverno. E não economiza na quantidade de tecido. Mesmo quando o termômetro marca 0°C, você se veste como um lapão. Usa vários suéteres na esperança de nunca mais tremer de frio, mas mesmo com um cachecol tamanho GG, três suéteres e uma jaqueta de plumas, o frio penetra e queima a pele.

Ao contrário da crença popular, a melhor solução para se proteger do frio não é um suéter de lã tricotado à mão pela vovó, nem um suéter de cashmere que parece uma segunda pele. Esta peça milagrosa, que atende à necessidade urgente de aquecimento, é o denominador comum para todos os corredores experientes. Trata-se de uma peça térmica técnica da Decathlon. Frequentemente usada por corredores em dias de neblina e geada, esta blusa é uma pequena revolução no seu guarda-roupa de inverno. Ela sai facilmente da seção de roupas esportivas para complementar seus looks do dia a dia.

A criadora de conteúdo francesa @syioubilou exalta as virtudes da peça em um vídeo que viralizou. Seu segredo? Ela usa essa camiseta de corrida com zíper por baixo de um suéter folgado e de gola alta, enfrentando o vento sem pestanejar. Uma verdadeira proeza da engenharia, a peça retém todas as correntes de ar e age como um radiador de tecido.

O que o torna tão acolhedor e caloroso?

Concebida para resistir ao frio, limita o choque térmico ao reter o calor corporal. Por isso, não serve apenas para usar em camadas com leggings de microfibra, coletes de corrida e faixas de lã para a cabeça. Também funciona como uma base isolante para todos os seus looks urbanos.

Como a criadora de conteúdo destaca em seu vídeo introdutório, esta camiseta de manga comprida tem orifícios para os polegares, substituindo as luvas. Não é apenas um detalhe estético da moda; impede a entrada de ar frio. É uma camada extra de proteção. Assim, não há necessidade de usar luvas.

Outra vantagem desta camada térmica: ela acompanha os contornos do corpo e não ocupa espaço sob blusas grossas, tornando-a particularmente versátil. A usuária do TikTok @syioubilou inclusive a usa como roupa íntima, e não como peça principal.

Como usá-lo com estilo e elegância?

Este suéter "mágico" da Decathlon parece um cobertor aconchegante sobre os ombros, e sua versatilidade é inegável. Ele não foi feito para ser o destaque do seu look ou para ficar por baixo de casacos oversized. Em vez disso, serve como pano de fundo, o ponto de partida para todos os tipos de experimentações estilosas. Se você prefere um visual mais discreto, pode usar um suéter grosso ou um moletom de lã por cima. Vestidos também são uma opção, desde que você não se importe muito com a região das pernas.

O segredo para se manter estilosa sem passar frio? Experimente a arte da sobreposição de peças , que consiste em repetir o processo de sobreposição de camadas de forma inteligente. Você pode usar a camiseta por baixo de um suéter de gola alta claro ou colorido, e depois adicionar uma camisa xadrez ou uma jaqueta leve e aberta para criar contraste e textura. Finalize com um casaco longo e oversized ou uma jaqueta puffer acolchoada e um cachecol grosso para se manter aquecida. O zíper da sua camiseta pode ser deixado parcialmente aberto para revelar o que está por baixo e criar um efeito visual interessante, mantendo um estilo moderno e urbano.

Na mesma linha deste suéter excepcionalmente quente, também existem as criações da marca Damart, inventora da sempre popular peça Thermolactyl. Não precisa carregar o peso do seu guarda-roupa para enfrentar o ar gelado.