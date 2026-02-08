Ouse usar o look de biquíni no inverno: uma ideia de moda que funciona

No inverno, as temperaturas dificilmente são propícias para usar trajes de banho. A menos que você more no Taiti e seja imune ao frio, essas peças que acompanham nossos mergulhos no mar não veem a luz do dia durante os meses mais frios. No entanto, os trajes de banho também podem ser incorporados a conjuntos de fleece e nos servir bem, apesar das baixas temperaturas. Uma maneira estilosa de aproveitá-los ao máximo durante todo o ano.

Usar um fato de banho no inverno? Não, isso não é loucura.

Andar de maiô no auge do inverno sem pegar um resfriado parece ser privilégio de quem vive em ilhas e no Hemisfério Sul. É um luxo concedido apenas àqueles cujo guarda-roupa consiste unicamente em camisetas e regatas e cujos arrepios se arrepiam a 25°C. Caso contrário, é preciso ter uma pele incrivelmente resistente ou sangue viking para usar um maiô fora da estação apropriada. Usar maiô no inverno, quando a temperatura está abaixo de zero e o chão está coberto de geada, é praticamente irresponsável. É a melhor maneira de pegar um resfriado, a menos que você seja escandinavo e tenha passado a infância inteira cochilando na neve.

No entanto, este fato de banho, mais adequado ao calor intenso do que ao frio congelante, é uma peça versátil, e a criadora de conteúdo @arlindaxnyward prova isso com um raro senso de estilo. Ela tira este item essencial de praia da sua zona de conforto e combina-o com peças de lã, acolchoadas e aconchegantes. Enquanto no auge do verão o fato de banho é frequentemente usado com cangas estampadas, calças de linho e vestidos envelope que são fáceis de deixar na areia, no inverno, ele exige mais cobertura.

A fashionista, que ousa o impensável, troca sandálias por botas de inspiração rock e toalhas de praia por jaquetas forradas de couro ou acolchoadas, criando um look que é metade sol, metade nuvem. Uma mistura de estilos e materiais que, surpreendentemente, não destoa. Graças à técnica de sobreposição de peças , ela expande os limites do maiô, uma peça antes considerada exclusiva para dias quentes e espreguiçadeiras.

Inspiração de moda para você criar seu próprio estilo em todas as estações.

O maiô, naturalmente aberto para revelar a pele e costurado para deixar o sol passar, não é apenas para piscinas com cloro ou praias lotadas. Embora possa não parecer óbvio, ele também pode ser usado em calçadas nevadas e em tempestades de gelo. E você não precisa ser Kendall Jenner ou Hailey Bieber para ter esse "tratamento especial". A ideia não é sair por aí com um top triangular minúsculo. Não estamos aqui para competir com a escandalosa Britney Spears.

Inteligência e lógica são fundamentais. Como aconselha a fashionista com estilo nada convencional, o ideal é escolher um modelo versátil que dê a ilusão de um body. Por exemplo, um maiô dourado com franzidos delicados se transforma em uma peça íntima incrivelmente elegante para o dia a dia. Outra regra de ouro para não parecer que você perdeu o voo para Punta Cana: sobreposição de peças. Enquanto no verão o maiô domina nossa silhueta, no inverno ele fica em segundo plano, como um pano de fundo. O truque? Deixe-o aparecer sutilmente, sob um blazer ou por trás de um lenço .

Em seu vídeo de demonstração, a criadora de conteúdo combina o maiô com saias de lã, jaquetas bomber oversized que parecem quase pesadas, blazers impecáveis e balaclavas de crochê . E para se proteger do frio sem atrair elogios, ela sobrepõe as peças de forma inteligente. Em cada look, ela sempre se certifica de seguir sutilmente as regras da teoria das cores.

Esses modelos de maiô combinam com looks de inverno.

Durante a temporada de bebidas ao ar livre, fogueiras intermináveis e noites à beira-mar, um maiô é praticamente um look completo por si só. No entanto, durante a temporada de raclette e cochilos junto à lareira, o maiô combina melhor com outras peças. Aliás, em seu vídeo de exemplo, a entusiasta da moda privilegia modelos com cortes descontraídos, porém práticos, para o clima nublado. Um maiô de uma peça com costas abertas, um modelo assimétrico com cintura alta e um top tomara que caia simples. Essas são as peças essenciais para um toque de glamour.

Para o dia a dia, escolha um maiô vibrante e com um toque de sofisticação. Já para noites glamorosas, tire do armário aquele maiô que você costuma usar em enseadas isoladas ou piscinas privativas. Um modelo cavado nos lugares certos, combinado com uma blusa de tricô leve ou calças de alfaiataria.

Usar um fato de banho no inverno pode parecer incongruente à primeira vista, mas na prática é uma ideia genial. Esta peça de roupa, que usamos durante todo o verão, também tem potencial para looks aconchegantes de inverno. Uma forma de manter um toque de sol na pele.