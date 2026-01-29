Search here...

Nesta bolsa encontrada em um brechó por 6 dólares, esta americana faz uma descoberta surpreendente.

Photo d'illustration : Karolina Grabowska/Pexels

Uma simples visita a um brechó reservou uma surpresa para uma americana que procurava um acessório barato para completar seu guarda-roupa. Ao limpar a peça que havia comprado, ela descobriu um esconderijo inesperado...

Uma descoberta inesperada em uma sacola de segunda mão.

Em 2022, uma compradora americana chamada Lynora encontrou uma bolsa de segunda mão por apenas US$ 6,99 (cerca de € 6) em um brechó. Atraída pelo preço e pelo estilo da bolsa, ela a levou para casa com a intenção de dar um trato nela – sem suspeitar que ela continha muito mais do que imaginava.

Um envelope escondido e uma quantia surpreendente de dinheiro.

Ao inspecionar e limpar a bolsa, Lynora notou algo estranho sob o forro. Levantando uma aba do tecido, descobriu um envelope escondido contendo US$ 300, ou cerca de € 252. Uma quantia considerável para uma compra tão barata.

Uma carta repleta de história.

Além do dinheiro, o envelope também continha uma carta manuscrita de alguém chamada "Martha", que se revelou ser a antiga dona da bolsa. Em sua mensagem, ela explicava que havia colocado objetos de valor entre seus pertences favoritos, prevendo que seus filhos os herdariam após sua morte. Ela também compartilhou a história da bolsa e convidou quem a encontrasse a se presentear com algo especial.

Uma anedota que está se tornando viral nas redes sociais.

Lynora compartilhou sua descoberta em um vídeo do TikTok, que rapidamente acumulou milhões de visualizações e despertou interesse online. Alguns elogiaram a iniciativa de Martha, enquanto outros se divertiram com a história um tanto picante por trás da origem do objeto.

Essa história inusitada ilustra perfeitamente o encanto dos achados de segunda mão: por trás de um objeto comum pode estar uma verdadeira cápsula do tempo, repleta de memórias e surpresas. Para Lynora, essa bolsa de 6 dólares se tornou muito mais do que um simples acessório: foi uma ligação inesperada com a vida e as intenções de outra pessoa.

Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
