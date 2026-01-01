Ela transforma uma brincadeira de criança em um vestido de alta costura, e o resultado é deslumbrante.

É uma brincadeira que reina absoluta no gramado das festas de aniversário infantis e se repete em todos os chás da tarde no jardim. Este túnel multicolorido, no qual todos nós já rastejamos e ficamos sem ar, saiu da caixa de areia para adornar a silhueta de uma fashionista transbordando imaginação. Ela o transformou em um vestido sob medida e, contra todas as expectativas, sua criação captura perfeitamente o espírito da Semana de Moda: peculiar, elegante e extravagante.

Quando uma simples brincadeira infantil se transforma em uma peça de roupa glamorosa.

Angelica Hicks entende tudo de moda "faça você mesmo". A criadora de conteúdo, que adora recriar looks sofisticados de celebridades usando praticamente nada, se inspira em itens do dia a dia para montar seus looks. Ela encara essa disciplina sartorial com leveza e um humor peculiar. Ela tira sarro dos códigos rígidos do mundo da moda , transformando algo barato em algo chique. Uma guirlanda prateada encontrada em caixas de Natal, balões, um saco de lixo ou até mesmo formas de bolo de papel — tudo ao seu redor se torna fonte de inspiração.

Sua mais recente sacada genial? Transformar um brinquedo icônico da infância em um vestido opulento e arquitetônico. Esse brinquedo inspirou inúmeras histórias infantis, ora assumindo a forma de uma passagem mágica, ora de um percurso de agilidade. É o túnel de lona multicolorido: aquele acessório dobrável e maleável no qual as crianças costumavam engatinhar. Fonte de ansiedade para alguns, imagem agradável para outros, para Angélica é, acima de tudo, a peça central de uma criação estética, o coração pulsante de uma roupa tão lunar quanto deslumbrante.

Da caixa de brinquedos ao camarim, é um pulo. Essa criadora de conteúdo e designer improvisada, que satiriza a moda e caricatura lindamente cenas de desfiles, abraça completamente o ridículo. Com esse jogo de bambolê, ela conseguiu criar um vestido digno da passarela: escultural, discreto e único. E fez tudo com o mínimo necessário: alguns retalhos de tecido preto, um corte de tesoura e sua ideia ganhou vida.

A arte de enxergar o potencial fashion em cada objeto.

Com a ironia como princípio orientador, Angelica acumulou mais de 923 mil seguidores no Instagram. Enquanto as grandes casas de moda envolvem suas modelos em tecidos preciosos, essa criadora de conteúdo inovadora usa ingredientes básicos menos convencionais e mais inusitados. Este túnel transformado em um vestido cinco estrelas é apenas uma amostra de sua criatividade. De papel higiênico para imitar o tecido drapeado do vestido de estilo antigo de Jennifer Lawrence, a uma persiana para replicar o efeito de tule da peça Balenciaga de Carey Mulligan, essa jovem tem um talento especial para soluções criativas.

Casca de árvore como bustiê, embalagem de chocolate reaproveitada como gargantilha, mosquiteiro esvoaçante transformado em roupa de corpo inteiro. Angelica é a própria personificação da palavra "originalidade". Ela é sua melhor embaixadora. Essa Mr. Bean do estilo, por trás de sua postura divertida, esconde um talento genuíno. Alguns até comentam sobre seus looks reciclados: "São melhores que os originais."

Criadora de conteúdo reconhecida por sua inventividade.

Embora a moda muitas vezes se leve a sério, mesmo em seu absurdo mais flagrante, e exiba uma liberdade controlada, esta criadora de conteúdo defende o abandono total e a bricolagem estética. Ela satiriza peças de alta costura e reinterpreta os destaques da moda com seu olhar perspicaz. Ela prova que é possível recriar um look caríssimo com embalagens de Ferrero Rocher, toalhinhas de crochê da vovó, capas de edredom e retalhos de Babibel.

Mesmo que as roupas que ela parodia sejam um tanto impraticáveis, é a mensagem subjacente que mais importa. Estilo não se mede pelo valor monetário de uma roupa, mas pela pesquisa e esforço por trás dela. E Angelica oferece sua própria interpretação da moda: divertida, desinibida, rudimentar e cativante.

Qual a lição a ser aprendida? Se você não tem orçamento para comprar itens de luxo, seja criativo. Busque inspiração não em revistas de moda, mas no quarto do seu sobrinho de cinco anos.