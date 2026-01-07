Search here...

Após 50 anos, estes sapatos realçam o seu estilo sem sacrificar o conforto.

Moda feminina
Fabienne Ba.
José Martin Segura Benites/Pexels

Ao contrário da crença popular, depois dos cinquenta, elegância e conforto andam de mãos dadas. Basta escolher modelos bem desenhados – com saltos razoáveis, solas acolchoadas e linhas simples – para criar looks sofisticados sem sacrificar o seu bem-estar.

Sapatos Derby e mocassins: estilo e suporte

Sapatos derby de couro macio ou mocassins de salto baixo adicionam um toque moderno a jeans, saias midi ou calças sociais. Com seu estilo ligeiramente andrógino e bom suporte para os pés, oferecem elegância descomplicada e verdadeiro conforto para o dia a dia.

Botas de cano curto com salto moderado: o equilíbrio perfeito

Opte por botas de cano curto com salto bloco de 3 a 5 cm: elas alongam a silhueta e são suaves para as articulações. Escolha modelos com bico arredondado, sola antiderrapante e fechamento lateral para combinar estilo, segurança e praticidade.

Tênis estilosos: chiques e casuais

Tênis de couro liso em tons neutros (branco, areia, azul-marinho) combinam igualmente bem com um vestido fluido ou um terno sob medida. Opte por versões com palmilha acolchoada e bom suporte no calcanhar para aliviar dores nas costas e nos joelhos sem abrir mão da elegância.

Sandálias de tiras: leves e com bom suporte.

Com a chegada do clima mais quente, sandálias de salto plataforma ou bloco com tiras largas são suas melhores amigas. Tons nude ou metálicos sutis alongam visualmente as pernas e combinam facilmente com calças de linho ou um vestido midi.

Pontos importantes a lembrar após os 50 anos

Para combinar estilo e conforto, três critérios são essenciais: um salto estável e moderado, materiais flexíveis (couro, nobuck, tecidos técnicos) e solados projetados para o conforto (amortecimento, suporte para o arco do pé). Quando escolhidos com cuidado, cada par de sapatos se torna uma verdadeira declaração de moda… sem comprometer o bem-estar.

Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
