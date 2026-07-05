Apesar dos recursos limitados, essas duas mulheres impressionam com seus looks criativos.

Moda feminina
Fabienne Ba.
@giverachelashot / Instagram

Não é preciso um orçamento enorme ou um estúdio luxuoso para chamar a atenção. Em Lagos, na Nigéria, Rachel Ojuromi e Debby Fasingha (@giverachelashot) provam que, com imaginação, paixão e muita criatividade, é possível transformar qualquer rua em uma verdadeira passarela. O mundo delas agora cativa fãs de moda do mundo todo.

Uma dupla que está causando sensação nas redes sociais

No TikTok e no Instagram, os vídeos de Rachel Ojuromi e Debby Fasingha (@giverachelashot) cativam milhões de usuários. As duas melhores amigas, que moram em Lagos, exibem looks cuidadosamente produzidos nas ruas movimentadas da cidade. A forte ligação entre elas é evidente desde o início e contribui significativamente para o sucesso do conteúdo. Em poucas semanas, elas passaram da fama local ao reconhecimento internacional, tornando-se figuras importantes no mundo do street style.

Dois talentos complementares

A química entre elas funciona tão bem em parte porque cada uma contribui com sua própria especialidade. Debby idealiza e cria os figurinos, enquanto Rachel os interpreta diante das câmeras com sua desenvoltura e presença natural. Essa divisão de funções confere aos vídeos uma identidade forte. Cada vídeo conta uma história onde roupas, movimentos e cenários se harmonizam perfeitamente.

Uma paixão alimentada pelo aprendizado online.

O sucesso delas não é por acaso. Durante anos, as duas designers (@giverachelashot) aprimoraram seus conhecimentos de moda assistindo a desfiles e explorando arquivos de estilistas renomados disponíveis no YouTube. Sem frequentar uma escola de prestígio, elas desenvolveram seu olhar explorando recursos online. Isso prova que é possível aprender de forma diferente e construir um estilo pessoal por meio da curiosidade e da perseverança.

Vídeos inspirados em música e cinema.

O estilo das suas publicações não deixa ninguém indiferente. Os internautas frequentemente comparam-nas a videoclipes, uma comparação que Rachel acolhe com entusiasmo. A dupla inspira-se nos filmes, músicas e desfiles de moda que vêm descobrindo juntas há anos. Essa riqueza de referências alimenta um universo visual rico, moderno e facilmente reconhecível.

Uma aventura que começou quase por acaso.

Inicialmente, nada estava realmente planejado. Encorajada por uma amiga a postar um vídeo usando uma roupa que ela gostava particularmente, Rachel preferiu esperar até criar um visual que refletisse melhor seu próprio estilo. Assim que o vídeo foi publicado, o sucesso veio muito mais rápido do que ela imaginava. Diante do entusiasmo do público, as duas amigas continuaram produzindo conteúdo, mantendo-se fiéis à sua visão criativa.

Lagos, seu cenário mais belo.

Um dos elementos que distingue seus vídeos é a escolha do cenário. Em vez de filmar em estúdio, Rachel e Debby mostram as ruas de Lagos, capturando sua energia, cores e arquitetura. A cidade se torna uma personagem por si só, conferindo uma forte identidade às suas criações. Essa abordagem também proporciona uma valiosa visibilidade para a cena criativa nigeriana, que vem conquistando cada vez mais reconhecimento internacional.

Por fim, sua influência agora se estende muito além das fronteiras da Nigéria. Seu trabalho atrai a atenção de inúmeros veículos de mídia especializados e sua comunidade continua a crescer. Por meio de suas criações, Rachel Ojuromi e Debby Fasingha (@giverachelashot) nos lembram que uma ideia original, uma parceria sólida e uma visão clara podem, às vezes, fazer toda a diferença.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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