Chinelo de dedo, sem estilo? Este truque simples prova o contrário.

Durante o verão, as chinelas se tornam uma extensão dos nossos pés. Este par, unido quase que exclusivamente por uma sola, personifica o verão em todo o seu esplendor. Por vezes acusadas de serem casuais ou simplistas demais para a cidade, podem, no entanto, ser usadas muito além da areia quente. Como? Adicionando alguns toques criativos à sua tira em forma de Y.

Dê um toque especial às suas sandálias de dedo com pequenos elásticos de cabelo.

Originalmente, as sandálias de dedo foram concebidas principalmente para praticidade e conforto. Podiam ser facilmente retiradas para pular na água e sentir a brisa nos pés. Mas as sandálias de dedo, que não foram pensadas para complementar looks casuais, rapidamente se tornaram acessórios de moda cobiçados pelas fashionistas mais influentes da internet.

Estas não são mais as sandálias de dedo sem graça e desajeitadas que usávamos apenas na piscina do bairro ou em viagens à praia. Há muito associadas a camisas havaianas e bermudas, esses calçados minimalistas que abraçam os dedos estão voltando com tudo no mundo da moda. Enfeitadas com aplicações douradas, pingentes de conchas, tiras trançadas ou com alguns centímetros de altura , as sandálias de dedo não são mais apenas uma imagem de cartão-postal ou parte do kit básico do turista casual. Elas estão conquistando as ruas, aventurando-se por caminhos menos convencionais. No entanto, nem todos os estilos se prestam a uma declaração tão ousada.

Felizmente, podemos repaginar completamente o design das nossas velhas e constrangedoras sandálias de dedo com um acessório inesperado: elásticos de cabelo. E não quaisquer elásticos. Aqueles elásticos da seção infantil que nossas mães usavam para fazer penteados com palmeiras. O método é simples e até mesmo iniciantes em trabalhos manuais conseguem dominar. Como @gabymendesensina demonstra em seu tutorial, prenda elásticos de cabelo da cor escolhida ao redor da tira (de preferência rígida) e, em seguida, junte as pontas da direita para a esquerda. Para fixar tudo, retire a tira do orifício, passe o elástico por dentro e coloque-a de volta no lugar.

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Personalizando suas sandálias de dedo no estilo "faça você mesmo": uma tendência de moda viral

Nas redes sociais, muitas mulheres estão improvisando projetos de artesanato com seus chinelos de dedo, que consideram muito simples. Elas os personalizam com todos os tipos de acessórios para dar mais personalidade e exibi-los em um espaço maior do que apenas na sorveteria.

Cada criador de conteúdo tem seu próprio método nessa arte de customização. Alguns enrolam carretéis de linha na tira e adicionam pingentes brilhantes, enquanto outros reaproveitam presilhas de cabelo para criar joias integradas. Os mais criativos reproduzem os estilos mais modernos da estação usando flores artificiais, enquanto os mais românticos amarram fitas entre os dedos para um visual mais sofisticado. Mas, a julgar pelos vídeos que mais viralizam, o segredo é colecionar pingentes. Essas pequenas joias transformam um par de chinelos em uma peça de destaque.

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Usar chinelos de dedo na cidade: uma tendência que está ganhando força.

Antes relegadas ao vestuário de férias, as sandálias de dedo estão agora conquistando espaço nos looks urbanos, desde que usadas com equilíbrio. Combinadas com calças fluidas, saias longas, vestidos leves ou jeans de pernas largas, elas podem adicionar aquele toque despojado e estiloso que valoriza uma silhueta de verão. A ideia não é usá-las com qualquer coisa, mas sim incorporá-las como uma declaração de moda intencional.

Chinelos personalizados são uma ótima maneira de fugir do visual básico. Ao adicionar miçangas, fitas, elásticos coloridos ou pingentes, eles se tornam mais pessoais, quase únicos. É uma forma simples de reciclar um par antigo esquecido no fundo do armário, sem ceder à compra por impulso. E talvez esse seja o objetivo dessa tendência: dar estilo a um objeto comum com o mínimo de esforço.

No fim das contas, as chinelas provam que não precisam ser sofisticadas para serem desejáveis. Um pequeno acessório, um pouco de imaginação e alguns minutos são tudo o que é preciso para dar-lhes uma segunda vida. Combinando um espírito "faça você mesmo", um toque de reaproveitamento e um desejo de personalização, este truque transforma o calçado mais simples do verão em uma verdadeira declaração de moda.