"Parem de usar meias com insultos": estas mulheres estão a alertar para o problema.

Roupas com slogans se integram perfeitamente a looks do dia a dia. No entanto, estas meias não trazem slogans feministas ou afirmações positivas, mas sim insultos disfarçados de termos femininos, suavizados por glitter e cores pastel. Esses insultos, apresentados como uma declaração de estilo, perpetuam o sexismo até mesmo no universo da moda. Uma criadora de conteúdo considerou essa escolha de design misógina e está convocando um boicote a esses tecidos nada lisonjeiros.

Meias antifeministas controversas

Nas lojas, as peças de roupa se transformam em epitáfios, verdadeiros outdoors ambulantes. Camisetas parecem folhas de papel rabiscadas, enquanto acessórios exibem frases impactantes ou palavras-chave que elevam o astral instantaneamente. Essas roupas são particularmente expressivas. Máximas positivas são escritas em letras maiúsculas no peito. Slogans ativistas bordados em blusas transformam o corpo em um cartaz vivo.

Em geral, essas peças de moda, que lembram pôsteres, são bastante elogiosas. É verdade que as frases estampadas no meio da roupa às vezes são kitsch ou parecem ter sido tiradas de uma página antiga do Skyblog, mas continuam inofensivas. No entanto, um par de meias, encontrado aleatoriamente em uma prateleira, entre colares de doces e taças de aniversário adornadas com cifrões, quebra essa benevolência sacrossanta.

Em vez de promover o amor-próprio e o respeito próprio por baixo das calças jeans, elas atacam as mulheres gratuitamente. “Vadia”, “louca”, “provocadora” e outros insultos linguísticos deliciosos adornam essas meias, que claramente não foram criadas para fortalecer nossa confiança. Apresentadas como um presente engraçado ou uma piada para usar, elas são, na verdade, um produto puro do sexismo. Longe de apoiar a autoestima, elas a ferem e refletem uma mentalidade que é a antítese da positividade. “Precisamos absolutamente considerar o impacto energético dessas palavras quando as usamos”, proclama @ jade.fitoussi, criadora de conteúdo que pratica introspecção e também conduz retiros espirituais.

O problema: não existe um equivalente masculino, ou existem muito poucos.

Essas meias, salpicadas de glitter e disponíveis em cores alegres que contrastam fortemente com as mensagens grosseiras bordadas nelas, dificilmente farão os tornozelos de quem as recebe inchar. Longe das declarações carinhosas prescritas em manuais de autoajuda, elas são quase sempre dirigidas a mulheres.

Os homens, por outro lado, têm direito a variações mais brandas, como "charmoso", "campeão", "genro ideal" ou até mesmo "cara legal". No entanto, em sites de fornecimento, encontramos mensagens mais duras, no extremo oposto dos elogios, como "galinha", "perdedor" e "mesquinho". Contudo, os varejistas raramente incluem esses termos em seu catálogo. E isso está longe de ser uma coincidência ou simplesmente uma questão de gosto. Essa diferença de tratamento entre homens e mulheres é um problema recorrente.

Em uma sociedade que elogia homens ambiciosos, mas rotula suas contrapartes femininas como carreiristas mercenárias, e que cobre os homens de superlativos enquanto critica as mulheres, não é surpresa ver o surgimento de meias que são degradantes para as mulheres e empoderadoras para os homens. "Enquanto acharmos isso engraçado e tolerarmos esse tipo de discurso, sempre haverá desigualdade", acrescenta @theafourdrinier, advogada de profissão.

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Utilizando palavras positivas, a resposta a este design agressivo.

Essas meias, saídas diretamente da imaginação patriarcal, podem afetar nossa autoestima e influenciar nossa maneira de pensar. Elas têm o mesmo efeito daqueles apelidos cruéis ouvidos no recreio. Pertencem mais ao grupo de pessoas que odeiam ou são machistas do que aos pés de mulheres, que merecem algo melhor do que essa explosão de violência verbal. "Cada palavra tem uma vibração, um impacto no nosso humor, nos nossos níveis de cortisol, na nossa tensão muscular", lembra @jade.fitoussi, que defende a escolha de tecidos mais respeitosos e menos humilhantes.

E não roupas com a etiqueta “Bonita Mulher”, que mais uma vez reduzem as mulheres à sua aparência, nem camisetas estampadas com “Senhorita Perfeição”, que remetem a um ideal inatingível. Não, peças com a palavra “Amor” como tema principal ou elogios escritos em primeira pessoa na frente da camiseta. Porque flores valem mais do que espinhos.

Essas meias, cobertas de insultos, caíram no chão com força. Mesmo que insultos possam ser um código entre amigas, no corredor de compras, eles soam como um ataque direcionado, um ódio velado ou até mesmo uma tentativa de menosprezar alguém. Em vez disso, optamos por modelos que nos fazem sentir bem, adornados com frases como "poderosa" ou "girl power".