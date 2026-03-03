O visual de Katie Holmes já anuncia a grande tendência romântica da temporada.

Com a chegada do clima mais quente, alguns looks já estão ditando o ritmo. Durante um passeio pela Califórnia, a atriz, diretora e produtora americana Katie Holmes exibiu um conjunto que personifica perfeitamente o espírito romântico previsto para a primavera de 2026.

Uma silhueta bucólica no coração da cidade

Nas ruas ensolaradas de San Diego, Katie Holmes foi vista recentemente carregando um buquê de flores e exibindo um visual decididamente primaveril. A atriz, mais conhecida por seu papel na série "Dawson's Creek", optou por uma roupa simples, porém cuidadosamente escolhida: uma camiseta coral combinada com uma saia longa branca de popeline da Dôen.

A peça, adornada com delicados bordados ingleses, evoca imediatamente a estética boêmia e rústica que já se anuncia como uma das principais tendências estilísticas para a primavera de 2026. Esse contraste entre o estilo urbano descontraído e os detalhes românticos confere ao conjunto um ar natural e descomplicado.

A bandana, um detalhe fundamental para um retorno romântico.

Presa nos cabelos, uma bandana azul-celeste completava o look. Há muito associada a visuais de verão e inspirações vintage, ela está fazendo um retorno triunfal nesta primavera de 2026. Este simples quadrado de tecido é suficiente para transformar uma silhueta minimalista em uma declaração de estilo mais marcante. Evoca escapadas para o campo, mercados de flores e tardes ensolaradas.

Quando se trata de tendências, esses detalhes desempenham um papel fundamental: permitem dar personalidade a peças básicas do dia a dia. Já visto em diversas passarelas e nas coleções primavera-verão, o lenço usado no cabelo se consolida como um elemento-chave do guarda-roupa romântico.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por VIVAIA | Calçados Ecológicos (@vivaia_official)

As sapatilhas de ballet confirmam a tendência.

Nos pés, Katie Holmes usava sapatilhas de ballet bicolores bege e brancas da marca Vivaia. Com bico quadrado e feitas de materiais reciclados, essas sapatilhas combinam estilo e conforto. Consideradas fora de moda por muito tempo, as sapatilhas de ballet têm experimentado um ressurgimento de popularidade nas últimas temporadas. Combinadas com uma saia fluida, elas reforçam essa impressão de leveza e delicadeza, perfeitas para a primavera.

Uma tendência já visível nas passarelas.

A tendência romântica não se limita às aparições de celebridades. Coleções recentes têm apresentado bordados vazados, saias longas fluidas, tons pastel e acessórios delicados. Esse retorno a uma estética mais suave faz parte de uma tendência mais ampla na moda que valoriza o conforto e a autenticidade. Tecidos naturais, silhuetas fluidas e detalhes artesanais ganham destaque. Ao focar em peças simples, porém cuidadosamente escolhidas, Katie Holmes exemplifica essa evolução: uma moda que prioriza a emoção e a narrativa em vez do excesso.

Com essa aparição, a atriz, diretora e produtora americana Katie Holmes confirma seu status como ícone de estilo descomplicado. E seu look anuncia claramente o retorno de uma estética romântica e bucólica que deve dominar a primavera de 2026.