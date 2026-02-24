Esta bolsa icônica dos anos 90 está fazendo um grande retorno às passarelas.

A moda adora viajar no tempo, e em 2026, ela mais uma vez deixa suas malas nos anos 90. Uma bolsa icônica dessa década está de volta, pronta para seduzir quem ama peças marcantes e atemporais.

A símbolo Baguette da Fendi retorna em grande estilo.

É impossível falar das bolsas icônicas dos anos 90 sem mencionar a Baguette da Fendi. Criada em 1997 por Silvia Venturini Fendi para a maison Fendi, esta bolsa compacta, usada debaixo do braço, marcou um ponto de virada na história dos acessórios de luxo. Seu nome é inspirado em um gesto simples e muito parisiense: carregar uma baguette debaixo do braço.

Curto, estruturado e chamativo, nunca foi concebido para ser discreto. Pelo contrário, ele se destaca. Nos anos 90, rapidamente se tornou um símbolo de sofisticação urbana, adotado por celebridades e ícones da cultura pop. Quase trinta anos depois, ele reaparece nas passarelas e nas ruas das capitais da moda. E não está voltando timidamente: está fazendo uma declaração ousada.

Um ícone impulsionado pela cultura pop

A baguete também deve sua aura mítica à televisão. Na série cult "Sex and the City", a personagem Carrie Bradshaw, interpretada por Sarah Jessica Parker, carrega uma em diversas ocasiões. Uma cena que se tornou lendária mostra Carrie corrigindo um ladrão: "Isso não é uma bolsa, é uma baguete!". Uma frase que transformou o acessório em um objeto de culto.

Hoje, essa dimensão nostálgica está em pleno vigor. Silhuetas minimalistas, conjuntos monocromáticos e cortes justos ao corpo inspirados nos anos 90 criam as condições perfeitas para seu retorno. A baguette complementa esses looks com maestria.

Uma silhueta que transcende décadas

O fascínio duradouro desta bolsa reside em seu formato imediatamente reconhecível: retangular, compacto, com alça curta e fecho característico. Ao longo dos anos, ela foi produzida em uma infinidade de materiais, cores e acabamentos.

Nos anos 2000, ela personificava um estilo chique, ousado e acessível. Este ano, 2026, ela retorna, repaginada, mas fiel ao seu DNA. Seu tamanho se adapta perfeitamente às necessidades atuais: menor que as bolsas grandes dos anos 2010, ela se alinha à tendência de bolsas compactas, pensadas para carregar o essencial sem ocupar muito espaço. Ela complementa naturalmente a sua silhueta. Seu charme não depende de um tipo específico de corpo: ela simplesmente realça o seu estilo.

A onda de nostalgia dos anos 90

O retorno da bolsa Baguette não aconteceu por acaso. Os arquivos das décadas de 90 e 2000 se tornaram uma importante fonte de inspiração. Esse período evoca a ascensão das supermodelos, séries de TV influentes e uma cultura de acessórios de status. As bolsas deixaram de ser apenas práticas e se tornaram símbolos de identidade.

Peças vintage autênticas são particularmente procuradas nas redes sociais. Algumas edições antigas da Baguette são revendidas a preços elevados no mercado de segunda mão, comprovando que seu charme permanece intacto. Possuir um modelo vintage demonstra bom gosto impecável e um apurado senso de moda.

Em última análise, a Fendi continua a oferecer reinterpretações contemporâneas: novos materiais, bordados refinados e acabamentos modernizados. A essência do design, no entanto, permanece a mesma. Este renascimento ilustra uma tendência fundamental: em vez de se reinventarem constantemente, as casas de moda estão reativando seus arquivos e se conectando com sua própria história. E o retorno da bolsa Baguette da Fendi prova que um acessório bem desenhado pode continuar a valorizar qualquer silhueta, década após década.