Este vestido elegante promete resolver o nosso maior problema de moda.

Em breve, você não precisará mais escolher entre uma estampa floral ou de bolinhas. Chega de hesitação em frente ao espelho ou brigas por cabides. Essa é a promessa do vestido inteligente criado pela Adobe, que garante looks "sob medida". Ele resolve todos os dilemas da moda. Seu diferencial? Responde aos seus desejos estéticos e troca de estampas instantaneamente.

Um vestido que se transforma num clique.

Imagine um mundo onde você pode transformar o design do seu vestido com apenas alguns cliques, sem precisar ir para casa ou encontrar um lugar reservado. Um vestido que te livra de desfiles de moda improvisados no quarto e te impede de ficar brincando de "uni, duni, tê" com as suas roupas . Um vestido onde você é sua própria estilista e pode personalizá-lo à vontade com o toque de um botão. Isso não é o código de vestimenta de um filme de ficção científica, nem um artifício de roteiro como em "Black Mirror". É a revolução da moda trazida a você pela Adobe.

A empresa de software por trás do Photoshop criou um "vestido digital" único e incrivelmente versátil. Este vestido camaleônico, apelidado de "Projeto Primrose", se transforma de acordo com os desejos de quem o veste, passando de listras simples a formas gráficas extravagantes. Apresentado pela primeira vez em 2023 no Adobe MAX 2023: Sneaks em Los Angeles, ele pode até se animar na silhueta de quem o veste, dando a impressão de uma obra de arte em movimento.

Um truque de mágica moderno possibilitado por lantejoulas "aprimoradas". Este design com efeito "pele de cobra" não contém couro ou lantejoulas, mas sim "módulos refletores difusores de luz" feitos de cristais líquidos semelhantes aos usados em iluminação inteligente. Além de realizar os sonhos de toda fashionista indecisa, este vestido futurista anuncia uma nova era na moda — uma era mais pessoal e prática.

Mais do que um simples molde: um vestido que se adapta a você.

Este vestido esconde dezenas de outras camadas e, em vez de realçar suas inseguranças no espelho, estabelece um belo diálogo com seu corpo. É quase um espetáculo visual. A silhueta é reinterpretada e se torna uma só com a peça. Você pode renovar seu visual em poucos passos e transitar facilmente do "escritório" para a "noite das amigas" sem sair de casa. É difícil ignorar a genialidade desta criação.

E num mundo onde todas as roupas vistas na cidade parecem iguais e são apenas um reflexo de tendências passageiras, este vestido inteligente faz ainda mais sentido. Além de poupar tempo precioso de manhã e permitir que você aperte o botão soneca, ele oferece um estilo mais pessoal e menos uniforme.

Gadget espetacular ou verdadeira revolução?

Sejamos honestos: por enquanto, este vestido ainda é mais um protótipo espetacular do que uma peça pronta para invadir nossos guarda-roupas. Ele intriga, impressiona, dá o que falar, mas será que realmente conseguimos nos imaginar indo trabalhar com um vestido animado por padrões em movimento?

Para alguns, a ideia parece excessiva. Para outros, é pura empolgação: finalmente, moda interativa, infinitamente personalizável, que evita o consumo excessivo. Não é mais preciso comprar três versões diferentes para variar o estilo. Um clique é tudo o que precisa. Se a tecnologia se tornar acessível e portátil para o uso diário, poderá transformar a maneira como consumimos moda. Além disso, a Adobe almeja ainda mais e aspira a fazer deste vestido uma "peça para todos os terrenos".

“Os designers podem integrar essa tecnologia em roupas, móveis e outras superfícies para desbloquear infinitas possibilidades de estilo, como a capacidade de baixar e usar a criação mais recente de um designer favorito”, afirmou a Adobe. Em outras palavras, este vestido foi projetado para ser autossuficiente. E esta peça quase utópica também desfilou na Semana de Moda, graças ao designer Christian Cowan. Ele deu um toque especial à peça, incorporando 1.264 pétalas, 144 estrelas e 45.000 cristais.

Vestidos inteligentes que se personalizam, roupas elásticas que se adaptam às nossas variações de peso, peças que se transformam em bolsas ou jaquetas... a moda do futuro será feita de tecidos ativos, detalhes dinâmicos e adições engenhosas. É muito mais promissora do que as silhuetas "ciborgues" descritas na ficção científica.