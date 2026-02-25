Search here...

Este casal icônico dos anos 90 está revivendo uma tendência de moda inesperada.

Tendências da moda
Léa Michel
Extrait de la série « Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette » (2026)

A nova série de Ryan Murphy, "Love Story", revive o entusiasmo pelo estilo minimalista e icônico de JFK Jr. (filho de John Fitzgerald Kennedy) e Carolyn Bessette-Kennedy (jornalista de moda e esposa de John Fitzgerald Kennedy Jr.), combinando sobriedade chique e um estilo casual descolado.

Uma dupla que redefiniu o estilo dos anos 90.

Ryan Murphy dirige "Love Story", uma série que narra o romance trágico de John F. Kennedy Jr. (interpretado por Paul Anthony Kelly) e Carolyn Bessette-Kennedy (Sarah Pidgeon), até suas mortes em 1999. Essa tragédia transforma suas fotos granuladas de paparazzi em relíquias fashion sagradas, inspirando uma onda de nostalgia na Geração Z. Painéis de inspiração no Pinterest explodem: vestidos de seda esvoaçantes, tiaras e silhuetas minimalistas voltam com força total.

Carolyn Bessette, musa do minimalismo "radical".

Carolyn personifica a elegância discreta: cabelos loiros presos em um coque impecável, mocassins pretos e vestidos camiseiros de corte enviesado que contornam o corpo sem restringi-lo. Seu estilo — cortes perfeitos, tecidos luxuosos e tons neutros — faz da sobriedade uma arma poderosa em uma era de logotipos extravagantes e excessos algorítmicos. Apesar de sua aversão à fama, suas fotos espontâneas se tornaram referência em "luxo discreto" antes mesmo de o termo existir.

JFK Jr., o rei do high/low sem esforço

John F. Kennedy Jr. combinava com naturalidade ternos Armani e bonés de beisebol virados para trás, antecipando o estilo streetwear chique de hoje. Lenços drapeados, suéteres sobre camisas e uma estética preppy descontraída: seu guarda-roupa "high/low" aboliu as fronteiras entre a Park Avenue e o centro da cidade, com uma confiança natural que captura a essência dos anos 90.

Essa dupla lendária nos lembra, em última análise, que o "verdadeiro estilo" nasce da autenticidade. Em um mundo saturado de maximalismo, seu legado minimalista – revivido por "Love Story" – prova que a elegância atemporal não precisa gritar para conquistar as pessoas.

