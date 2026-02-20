"O Morro dos Ventos Uivantes": Como este filme inspira nosso guarda-roupa

A trama de "O Morro dos Ventos Uivantes", levada às telas pela incrível Margot Robbie e seu carismático colega de elenco Jacob Elordi, se passa nos pântanos de Yorkshire durante o século XIX. Na adaptação cinematográfica, a atriz troca o rosa-chiclete da Barbie pelas capas de lã e vestidos imponentes da enigmática Catherine Earnshaw. E esse estilo dramático ressoa com nossos guarda-roupas modernos. Não se trata de desfilar por aí com roupas de época; trata-se de equilíbrio.

O fascinante código de vestimenta de O Morro dos Ventos Uivantes

O filme "O Morro dos Ventos Uivantes", já aclamado como a comédia romântica do ano, inspira-se na imaginação literária da grande Emily Brontë e transporta o público para uma paisagem selvagem e varrida pelo vento, dominada por céus cinzentos. Os figurinos, assim como os protagonistas, são dramáticos, opulentos e irreverentes. Em suma, têm personalidade. O estilo dominante? Gótico-romântico, uma mistura inteligente de mangas bufantes e tons escuros, blusas transparentes e anáguas de couro.

Além disso, embora esses tecidos possam ter irritado os puristas da literatura inglesa, que apontavam para um excesso de liberdade no código de vestimenta da era vitoriana, certamente fizeram os corações das fashionistas dispararem. Vermelho escandaloso, espartilhos ornamentados usados em estilo rústico, blusas fluidas, babados abundantes e drapeados que favorecem a silhueta. A estética neovitoriana de "O Morro dos Ventos Uivantes" salta da ficção para adornar nossas silhuetas. Só que, a menos que você tenha um baile de máscaras ou uma festa à fantasia no horizonte, é difícil adotar os trajes volumosos da impetuosa Catherine Earnshaw na era do jeans e dos tênis.

No entanto, também é possível incorporar essa personalidade rebelde sem parecer que você acordou na época errada. Basta escolher as peças individualmente, misturar estilos e brincar com os detalhes. E pronto: um visual marcante digno das páginas de Brontë, um visual que cativa o olhar.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Julie Lamrani - morando em Paris e criando uma marca LMR 🪡 (@julie.lamrani)

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Valeria Lototska • criadora de conteúdo Cracóvia / Europa (@lototskayalera)

Copiar o estilo do filme sem que pareça datado é uma verdadeira arte.

Fique tranquilo, Margot Robbie não é a única que consegue usar capas de veludo vermelho, joias rococó, vestidos tamanho XXL e organza com estilo. Mesmo que tudo pareça combinar perfeitamente com a modelo de Hollywood, podemos pegar seus principais elementos de moda nos sets de filmagem e colocá-los em um contexto diferente.

No entanto, é preciso um pouco de experiência para experimentar esse estilo encantadoramente antiquado. Vestir-se como Cathy é um risco e, às vezes, pode parecer fora de moda. Felizmente, na adaptação de Emerald Fennell, onde ela adicionou seu toque pessoal aos figurinos, já temos uma boa base.

A ideia é inspirar-se no guarda-roupa de Cathy para aprimorar um look ou adicionar um toque de estilo, e não copiar seu visual exatamente. Assim, a renda é usada com parcimônia nas extremidades das mangas ou na barra de uma blusa. A organza permite jogos de transparência e se torna o tecido principal de nossas blusas. As saias de crinolina, por sua vez, ganham variações mais contemporâneas e ocupam menos espaço nas pernas. A blusa minimalista com seu toque barroco é combinada com calças jeans flare ou saias de couro.

Por fim, quebramos a abordagem "poética" com calçados mais "rock", como botas de cano curto de bico quadrado ou tênis urbanos. Para que o visual vintage funcione para nós, precisamos de contraste.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Valeria Lototska • criadora de conteúdo Cracóvia / Europa (@lototskayalera)

Estas são as peças de roupa necessárias para um visual ao estilo Brontë.

Para deixar que a personagem de Cathy influencie nosso estilo e domine nosso guarda-roupa, tudo o que precisamos são algumas peças básicas de qualidade. Nosso guarda-roupa pode facilmente se tornar uma máquina do tempo. Para criar looks que façam você se sentir como uma heroína de época, aqui estão as principais dicas de moda de "O Morro dos Ventos Uivantes":

Vestidos de algodão. Além de serem incrivelmente confortáveis, essas peças de algodão evocam o espírito selvagem e natural de Cathy. Ficam melhores com babados ou modelos ombro a ombro.

Joias que parecem vir de uma herança de família. Um medalhão com múltiplos reflexos, um anel com um diamante grande, um colar de pérolas de fantasia ou um broche de ouro. As joias impõem sua presença na pele.

Uma blusa com mangas bufantes. Esta peça, por si só, personifica toda a identidade de "O Morro dos Ventos Uivantes". Clássica e boêmia ao mesmo tempo, ela encontra o equilíbrio perfeito entre a simplicidade pura e a descontração. E a atenção aos detalhes é evidente: acabamentos bordados, golas jabô…

Corsets requintados. Outrora um objeto de opressão, reinventado por Bridgerton e depois em O Morro dos Ventos Uivantes, o corset é agora primordialmente decorativo. Já não é o tecido das restrições sociais que outrora fora, mas sim um mero reflexo do bom gosto. Bordado, adornado com renda ou padrões iridescentes, o corset é um belo complemento para qualquer guarda-roupa.

Embora o diretor de "O Morro dos Ventos Uivantes" tenha feito alguns ajustes nos figurinos criados por Brontë, podemos fazer o mesmo, acrescentando nosso toque pessoal. Depois da estética sombria de Wednesday e do estilo da Regência de Bridgerton, exploramos outro tema do passado.