Tendência da primavera: esta cor será indispensável para sapatos de salto alto em 2026.

Tendências da moda
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Pavel Danilyuk/Pexels

Nesta primavera de 2026, um tom antes considerado discreto ganha destaque. Nas passarelas e nas ruas, os scarpins bege surgem como a escolha chique e óbvia da estação. Minimalistas e favorecedores, eles redefinem a elegância descomplicada.

Bege, a nova estrela do guarda-roupa

Por muito tempo relegada ao status de cor "sem graça", a bege está fazendo um retorno triunfal. Em sapatos de salto, está se tornando a nova alternativa ao clássico preto. Menos contrastante e mais suave, tem a vantagem de alongar visualmente a silhueta, ao mesmo tempo que permanece incrivelmente fácil de combinar.

Os desfiles recentes confirmaram essa tendência crescente. No primeiro desfile de Matthieu Blazy para a Chanel, apresentado em Nova York em novembro de 2025, as silhuetas foram combinadas com saltos em tons neutros e luminosos. Esse movimento continuou nas coleções Primavera/Verão 2026 da Acne Studios, Lanvin, Maison Margiela, Khaite e Balenciaga. A mensagem é clara: o bege não é mais coadjuvante; ele está assumindo o protagonismo.

Por que essa cor tem um impacto tão grande?

O sucesso do bege reside na sua versatilidade. Mais claro que o preto, menos ousado que um tom vibrante, ele combina com uma grande variedade de tons de pele e favorece todos os tipos de corpo. Sim, todos eles.

Seja com calças brancas, jeans de sarja crua ou saia midi, os sapatos de salto bege criam continuidade visual. Sua silhueta é valorizada sem esforço, sem rigidez, simplesmente por meio de uma harmoniosa combinação de cores. Em um contexto onde o minimalismo e as paletas neutras dominam as tendências, essa tonalidade encontra seu lugar naturalmente.

Como usar sapatos de salto bege em 2026?

Boas notícias: você não precisa renovar todo o seu guarda-roupa. O bege combina facilmente com tons creme, amarelo pálido e cinza claro, criando um visual harmonioso e luminoso. Quer um pouco de contraste? Ele também fica lindo com tons profundos como bordô ou verde escuro.

Quando se trata de materiais, tudo é permitido: couro liso (sintético) para um visual sofisticado, acabamento envernizado para um efeito mais ousado ou textura fosca para um toque minimalista. Os modelos de bico fino continuam sendo os favoritos para acentuar uma silhueta esbelta, mas os saltos bloco se encaixam perfeitamente em um look contemporâneo e confortável.

E acima de tudo, lembre-se: a moda não existe para corrigir o seu corpo. Ela existe para complementá-lo, celebrá-lo, realçá-lo. Sapatos bege não são um truque para "enganar" visualmente, mas sim uma ferramenta estilística para brincar com linhas e luz.

Em 2026, o bege está prestes a se tornar a cor indispensável para sapatos de salto alto na primavera. Discreto, porém impactante; suave, porém marcante, o bege prova que não é preciso extravagância para se destacar. Às vezes, a sofisticação reside justamente na sutileza.

