Essa mãe e filha estão reinterpretando os looks icônicos de Carolyn Kennedy no Instagram e causando sensação.

O minimalismo dos anos 90 nunca saiu completamente dos nossos guarda-roupas. No Instagram, uma dupla de mãe e filha — Kara Mendelsohn e sua filha Ella Grace — está dando nova vida a ele ao recriar as silhuetas icônicas de Carolyn Bessette-Kennedy. O resultado: vídeos cativantes e uma onda de admiração pela elegância atemporal.
Um ícone de Nova York ainda adorado
É impossível falar sobre o estilo chique dos anos 90 sem pensar em Carolyn Bessette-Kennedy. Figura de destaque no estilo nova-iorquino, ela trabalhava na Calvin Klein quando conheceu John F. Kennedy Jr. Rapidamente, seu visual cativou a todos.
Seu guarda-roupa? Linhas limpas, cortes precisos, uma paleta de tons neutros. Vestidos de alcinha delicados, casacos impecavelmente cortados, saias midi combinadas com golas altas pretas, calças cigarrete e botas discretas: tudo gira em torno do equilíbrio e da proporção. E, ultimamente, seu estilo tem experimentado um verdadeiro ressurgimento em popularidade. Entre a nostalgia dos anos 90 e novas produções dedicadas à dinastia Kennedy — notadamente a série "Love Story", de Ryan Murphy — a estética de Carolina Bessette-Kennedy está mais uma vez se estabelecendo como referência.
Arquivos autênticos para recriar a magia.
Foi no Instagram que Kara Mendelsohn e sua filha, Ella Grace, decidiram homenagear esse ícone. A ideia? Recriar, com precisão quase museológica, seus looks mais emblemáticos. O diferencial da abordagem reside em um detalhe crucial: Kara trabalhou na Calvin Klein nos anos 90. Ela guardou diversas peças das coleções e desfiles daquela época. Algumas são semelhantes, até idênticas, às usadas por Carolyn Bessette-Kennedy.
Nos vídeos publicados na conta de Ella Grace, você os vê manuseando as roupas, mostrando as etiquetas originais e comentando sobre os tecidos. Uma saia evasê de camurça cor camelo combinada com uma blusa de gola alta preta e botas até o joelho. Um vestido fluido com alças finas que acompanha os movimentos sem restringir a liberdade de movimento. Um conjunto xadrez com drapeados sutis. Cada look é concebido como uma homenagem fiel e autêntica.
O retorno do "luxo discreto"
Essa redescoberta faz parte de uma tendência mais ampla: a do minimalismo contemporâneo, frequentemente descrito como "luxo discreto". As passarelas e as ruas estão trazendo de volta casacos longos, vestidos de linhas retas e looks em tons de preto, branco, camelo ou azul-marinho.
Nos anos 90, Calvin Klein já personificava essa visão de luxo discreto. Hoje, essa abordagem ressoa com ainda mais força: investir em peças atemporais, priorizar a qualidade e celebrar a simplicidade sofisticada. Kara Mendelsohn e sua filha, Ella Grace, não estão simplesmente reproduzindo uma tendência atual. Elas nos lembram que essas linhas têm uma história, um contexto e uma coerência.
Uma transmissão inspiradora
Para além da moda, o projeto delas conta uma história sobre a transmissão de tradições. Uma mãe compartilha com a filha os arquivos de uma época que vivenciou em primeira mão. Juntas, elas dão nova vida a peças de roupa cuidadosamente preservadas por décadas. Esse diálogo intergeracional tem repercutido especialmente entre o público online.
As críticas elogiam a autenticidade das peças, a paixão pelos detalhes e a beleza dos cortes. Se Carolyn Bessette-Kennedy continua a cativar, é sem dúvida porque seu estilo incorpora uma espécie de confiança discreta. Uma maneira de vestir as roupas com segurança, sem exageros.
Ao recriar suas silhuetas a partir de arquivos autênticos, Kara Mendelsohn e sua filha, Ella Grace, transformam a admiração em um "projeto criativo documentado". No Instagram, elas provam que um estilo verdadeiramente icônico nunca desaparece: ele evolui, é transmitido e inspira geração após geração.