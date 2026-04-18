Considerado "ousado", este vestido único intriga os internautas.

Moda feminina
Fabienne Ba.
@leawaldberg / Instagram

Um vestido curto desenhado por Lea Waldberg está causando grande repercussão online devido ao seu corte único. A peça, que apresenta uma abertura circular na cintura, demonstra uma abordagem criativa que chamou a atenção dos internautas.

Um vestido com um design diferenciado.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, Lea Waldberg exibe um vestido curto em um tom rosa-púrpura desbotado, uma tonalidade suave que contrasta com o corte singular da peça. O vestido se destaca pela abertura circular na frente, criando um efeito visual imediatamente reconhecível. Esse tipo de design faz parte de uma tendência da moda que explora silhuetas brincando com a estrutura da roupa. O corte curto realça o equilíbrio visual, destacando a geometria do modelo.

Uma criação que está gerando reações online.

A publicação de Lea Waldberg, com a legenda "Olha como ela é linda", gerou inúmeros comentários, ilustrando o interesse do público por designs com elementos inesperados. As redes sociais permitem que os designers compartilhem rapidamente suas propostas estilísticas e recebam feedback em tempo real. Essa visibilidade ajuda a fomentar novas inspirações no mundo da moda independente.

Com este vestido que apresenta um recorte circular na cintura, Lea Waldberg oferece uma interpretação ousada das silhuetas contemporâneas. A visibilidade que obteve nas redes sociais atesta o interesse por designs que exploram novas formas.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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