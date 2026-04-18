Considerado "ousado", este vestido único intriga os internautas.

Um vestido curto desenhado por Lea Waldberg está causando grande repercussão online devido ao seu corte único. A peça, que apresenta uma abertura circular na cintura, demonstra uma abordagem criativa que chamou a atenção dos internautas.

Um vestido com um design diferenciado.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, Lea Waldberg exibe um vestido curto em um tom rosa-púrpura desbotado, uma tonalidade suave que contrasta com o corte singular da peça. O vestido se destaca pela abertura circular na frente, criando um efeito visual imediatamente reconhecível. Esse tipo de design faz parte de uma tendência da moda que explora silhuetas brincando com a estrutura da roupa. O corte curto realça o equilíbrio visual, destacando a geometria do modelo.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por ✭ 𝗟𝗲𝗮 𝗪𝗮𝗹𝗱𝗯𝗲𝗿𝗴 ✭ (@leawaldberg)

Uma criação que está gerando reações online.

A publicação de Lea Waldberg, com a legenda "Olha como ela é linda", gerou inúmeros comentários, ilustrando o interesse do público por designs com elementos inesperados. As redes sociais permitem que os designers compartilhem rapidamente suas propostas estilísticas e recebam feedback em tempo real. Essa visibilidade ajuda a fomentar novas inspirações no mundo da moda independente.

Com este vestido que apresenta um recorte circular na cintura, Lea Waldberg oferece uma interpretação ousada das silhuetas contemporâneas. A visibilidade que obteve nas redes sociais atesta o interesse por designs que exploram novas formas.