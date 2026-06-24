Zendaya fez uma aparição deslumbrante em um vestido com franjas, ao lado de seu namorado.

A atriz e produtora americana Zendaya certamente causou sensação em sua mais recente aparição pública. Ao lado de seu namorado, o ator Tom Holland, ela compareceu a uma sessão de fotos para o filme "Homem-Aranha: Um Novo Dia" em Madri. Foi uma aparição notável, especialmente porque o casal, conhecido por sua discrição, fazia sua primeira aparição pública junto em um tapete vermelho de um filme do Homem-Aranha em cinco anos.

Um vestido preto com franjas

Para a ocasião, Zendaya optou pela elegância atemporal do vestidinho preto — com um toque moderno. Sua versão, com uma fenda na perna, apresentava uma barra com franjas que lembrava sutilmente uma teia de aranha, uma referência divertida ao universo do filme. Ela completou o look com um penteado liso com efeito molhado e brincos brilhantes. Um visual discreto e sofisticado, à altura de seu status como ícone da moda.

Uma dupla perfeitamente combinada

Ao lado dela, Tom Holland também exibiu um visual elegante, perfeitamente em sintonia com o tema. O ator usava um terno preto — paletó, calça e gravata — com uma camisa vermelha vibrante, sugerindo um tom mais sombrio para seu personagem. De mãos dadas, o casal apresentou uma imagem íntima e perfeitamente coordenada que encantou os fãs imediatamente.

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Um novo capítulo para a saga.

Essa aparição dá início à promoção de "Homem-Aranha: Um Novo Dia", o quarto filme da saga que reúne os dois atores, que se conheceram neste set de filmagem. Aguardado por fãs do mundo todo, o filme marca um novo ponto de virada para a franquia — e, por sinal, confirma o forte vínculo entre um casal tão acompanhado de perto quanto zeloso com sua privacidade.

Com seu vestido preto de franjas e postura elegante, Zendaya provou mais uma vez seu impecável senso de estilo, enquanto compartilhava um momento precioso com seu parceiro. Combinando referências ao filme com uma elegância discreta, sua aparição certamente será uma das mais comentadas do ano.