Após enfrentar críticas sobre sua aparência, esta modelo fala abertamente sobre seu corpo no pós-parto.

Dez meses após o nascimento de seu quarto filho, a modelo e influenciadora sul-africana-alemã Nara Smith refletiu sobre uma reviravolta inesperada. Em outubro de 2025, ela publicou uma foto sua logo após dar à luz. A reação foi imediata e generalizada: alguns a viram como um ideal inatingível, que provavelmente alimentaria comparações entre novas mães.

O que a foto não mostrou

Convidada para o podcast Call her Daddy em 29 de julho de 2026, Nara Smith ofereceu uma perspectiva diferente sobre a foto. Ela relatou ter "chorado naquela mesma manhã", que "não cabia mais em nenhuma de suas calças habituais" e que "estava acima do seu peso de referência". Embora a foto a retrate como alguém que se conforma aos padrões de beleza dominantes — figura esbelta, maquiagem, roupas casuais elegantes — e, portanto, não reflita as realidades muito mais diversas dos corpos no pós-parto, essa foto — segundo ela — não refletia completamente sua experiência naquele momento.

Um detalhe que muda o rumo da controvérsia: a foto não refletia seu estado real, mas um momento congelado, interpretado posteriormente como uma performance, correndo o risco de alimentar expectativas muito distantes da experiência de muitas mães jovens.

Uma publicação concebida como um elo, não como uma demonstração.

A modelo e influenciadora Nara Smith explica que sua intenção era falar com mães que não se reconheciam mais após o parto. Na legenda que publicou na época, ela descreveu "um corpo que se transforma e se estica" e disse que "tentou por muito tempo forçar seu corpo a voltar à aparência de antes da gravidez, antes de desistir desse objetivo". Agora, ela afirma estar orgulhosa do que seu corpo conquistou.

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Um apelo para que se parem as comparações.

Este é o cerne de seu argumento. Nara Smith destaca que a recuperação pós-parto varia consideravelmente de pessoa para pessoa: algumas mulheres "recuperam a forma", outras não; algumas desenvolvem estrias, outras não. Ela defende que as mulheres se apoiem mutuamente durante esse período, independentemente de sua situação, e enfatiza a necessidade de autocompaixão após um evento tão transformador.

Um período marcado por outras provações

Na mesma entrevista, Nara Smith discute a ansiedade pós-parto que sentiu após um parto anterior e o diagnóstico de câncer de uma de suas filhas. Ela explica que decidiu compartilhar essa experiência na esperança de que outras famílias se sentissem menos isoladas e anunciou que a criança entrou em remissão após concluir o tratamento.

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Este relato destaca uma tensão inerente às redes sociais: uma imagem publicada para criar conexão pode ser percebida como um padrão a ser alcançado. Ao detalhar o que a foto não mostrava, Nara Smith nos lembra que uma foto pós-parto não revela nada da experiência vivida que a acompanha.