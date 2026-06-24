Em um body espartilho e jaqueta metálica, a cantora Kesha ousa exibir um look arrasador.

A cantora americana Kesha nunca teve medo de arriscar no palco. Ela compartilhou um vislumbre de um de seus looks de show no Instagram, da sua "Freedom Tour". A roupa apresentava um body com espartilho e uma jaqueta metálica, para um visual decididamente rock 'n' roll que cativou seus fãs.
Um visual rochoso e metálico
Para este show no Festival Bonnaroo em Manchester, Tennessee, Kesha optou por um figurino de palco impactante. Ela usou um body estilo corset sobre uma jaqueta de couro rosa metálica adornada com detalhes brilhantes. Meias arrastão bege completaram o conjunto. Cabelo solto e maquiagem finalizaram este visual decididamente rock, feito sob medida para o palco.
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Uma estética de palco marcante
Este visual não surpreende ninguém familiarizado com Kesha. Desde sua estreia, a artista cultivou um estilo extravagante, misturando lantejoulas, tecidos metálicos e um espírito rock 'n' roll. No palco, ela incorpora completamente essa imagem poderosa, tornando cada figurino parte integrante de sua performance. Essa consistência ajudou a forjar sua identidade artística ao longo dos anos.
Na estrada com a "Freedom Tour"
Essa aparição faz parte de sua atual turnê, a oitava de sua carreira. Após concluir a primeira série de shows nos Estados Unidos, Kesha se prepara para atravessar o Atlântico para uma série de apresentações na Europa, agendadas para julho na Irlanda e na Inglaterra. Essa turnê confirma sua presença de palco e sua inclinação por performances espetaculares. Como era de se esperar, seu visual gerou uma onda de reações entusiasmadas de seus fãs.
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Uma artista fiel a si mesma
Tendo surgido no cenário musical há mais de quinze anos, Kesha se consolidou como uma das figuras mais singulares do pop-rock. Entre hits contagiantes e uma imagem libertadora, ela nunca deixou de afirmar sua liberdade – um tema que se reflete inclusive no nome de sua turnê.
Com seu body espartilho e jaqueta metálica, Kesha faz uma aparição que reflete perfeitamente sua imagem: rock e confiante. Fiel ao seu estilo, ela prova mais uma vez que o palco é, para ela, o cenário ideal para expressar sua estética única. Uma maneira infalível de encantar seus fãs sempre presentes.