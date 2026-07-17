"Envelhecer é uma coisa boa": a atriz Olivia Wilde celebra os benefícios da idade.

Contrariando a pressão para manter a eterna juventude, Olivia Wilde abraça plenamente a passagem do tempo. Em entrevista à Rolling Stone , a atriz, produtora, diretora e roteirista irlandesa-americana falou sobre as alegrias de envelhecer e os benefícios inesperados que a experiência lhe traz. Uma perspectiva revigorante, que foge da narrativa usual.

"Algo maravilhoso acontece com a idade."

Ao ser questionada sobre sua relação com o tempo, a atriz não escondeu seu entusiasmo. "Acredito sinceramente que algo maravilhoso acontece com a idade", confidenciou. Longe de encarar os anos como uma perda, ela os vê como um ganho: uma perspectiva mais tranquila sobre sua profissão e sobre a vida. É uma convicção que ela afirma categoricamente, numa época em que muitos preferem evitar o assunto.

A experiência como fonte de serenidade

O que mudou, segundo ela, foi principalmente a ansiedade que acompanhou seus primeiros passos. "Estou neste trabalho há vinte anos. Sinto uma curiosidade genuína pelas coisas, sem a ansiedade constante de ter que 'ter sucesso'", explica Olivia Wilde. Uma frase que resume perfeitamente seu estado de espírito: a experiência lhe deu a liberdade de explorar, sem a pressão constante de provar seu valor. Um luxo que só o tempo pode proporcionar.

Uma mensagem que vai contra a corrente.

Numa indústria muitas vezes obcecada pela juventude e particularmente exigente com as mulheres, esta mensagem destaca-se. Ao celebrar os benefícios da idade, Olivia Wilde oferece um valioso contraponto, valorizando a experiência, a curiosidade e a confiança adquiridas ao longo do tempo. Esta mensagem ressoa muito além do mundo do cinema, numa altura em que muitas mulheres sofrem pressão para "envelhecer bem".

Um artista com muitos talentos

Esse recuo também se deve à rica e variada carreira da atriz. Tendo feito sua estreia nas telas há cerca de vinte anos, Olivia Wilde passou para trás das câmeras, consolidando-se como diretora. Essa dupla carreira atesta sua capacidade de se reinventar – e, sem dúvida, a curiosidade da qual fala com tanto entusiasmo.

Ao celebrar a alegria de envelhecer, Olivia Wilde transmite uma mensagem luminosa e libertadora. Segundo ela, os anos não nos tiram nada: pelo contrário, trazem serenidade, curiosidade e liberdade. É um convite a encarar a passagem do tempo não como uma ameaça, mas como um verdadeiro tesouro.