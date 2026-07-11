Criticada por seu peso, esta atriz fala abertamente sobre o "body shaming" que sofreu.

A renomada atriz indiana Madhuri Dixit, figura importante de Bollywood, falou abertamente em entrevista ao News18 sobre o assédio moral que sofreu por causa de seu corpo, principalmente no início de sua carreira. Seu depoimento destaca a pressão constante exercida sobre os corpos das mulheres, inclusive dentro da indústria cinematográfica.

Considerada "magra demais" no início.

Quando começou sua carreira na década de 1980, Madhuri Dixit logo se deparou com comentários sobre sua aparência. Na época, ela era considerada "magra demais". "Eles achavam que eu era magra demais. Diziam: 'Dêem algo para ela comer'", relembra. Segundo Madhuri Dixit, o status de figura pública, infelizmente, inevitavelmente expõe a pessoa a esse tipo de comentário: "As pessoas são muito rápidas em julgar".

Um julgamento constante, em ambas as direções.

Para a atriz, a armadilha é que nenhuma opção parece poupar as mulheres. "Você é julgada se engorda, você é julgada se emagrece", resume ela. Madhuri Dixit aponta para um problema particularmente disseminado em seu país, onde comentários sobre a imagem corporal são feitos de forma direta desde o primeiro contato. Essa franqueza brutal, enfatiza ela, "deixa pouco espaço para gentileza".

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Redes sociais, um fator agravante

Madhuri Dixit acredita, no entanto, que, de certa forma, foi protegida por sua época. No início de sua carreira, a ausência das redes sociais e da cultura dos "trolls" tornava esses julgamentos menos audíveis. "As críticas já existiam, mas não as ouvíamos porque não havia redes sociais", explica. Hoje, lamenta, "o anonimato permite que qualquer pessoa diga qualquer coisa, ampliando o alcance desses ataques".

O amor-próprio como resposta

Diante dessa pressão, a atriz defende uma solução simples: autoestima. Segundo ela, é melhor se concentrar no que se ama fazer e nas paixões, em vez de se preocupar com a opinião alheia. "A ideia é amar a si mesma", afirma. É um conselho que ela mesma segue, mantendo o foco no trabalho e relativizando os comentários maldosos.

Uma carreira que está sempre no topo.

Este depoimento surge em um momento em que Madhuri Dixit está sendo elogiada por seu filme mais recente, uma comédia lançada em uma plataforma de streaming, cujo humor é acompanhado por uma crítica aos julgamentos que as mulheres enfrentam. Um papel que ressoa com suas próprias experiências e confirma a longevidade de uma carreira que começou há mais de quarenta anos.

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Ao compartilhar sua experiência, Madhuri Dixit nos lembra que a vergonha corporal afeta todas as mulheres, independentemente de seu status ou fama. Sua mensagem, no entanto, é resolutamente positiva: recuse-se a ser definida pelo olhar alheio e faça do amor-próprio um verdadeiro escudo. Uma mensagem poderosa que ressoa muito além dos limites do cinema indiano.