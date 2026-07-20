Aos 61 anos, a modelo Paulina Porizkova compartilha um vislumbre de seu casamento.

A modelo e atriz tcheco-sueco-americana Paulina Porizkova compartilhou um vislumbre de seu casamento com o roteirista de comédia Jeff Greenstein, celebrado à beira de um lago na Itália. Entre o cenário idílico e seu vestido inspirado na água, Paulina Porizkova ofereceu aos seus seguidores um momento elegante e emocionante.

Um vestido plissado inspirado na água.

Para este dia tão especial, Paulina Porizkova escolheu um vestido à altura da ocasião. O modelo totalmente plissado foi inspirado na água, ecoando o cenário à beira do lago onde a cerimônia aconteceu. Uma criação de fluidez e movimento, com suas pregas evocando as ondulações da água. Uma escolha poética e refinada, em perfeita harmonia com o cenário natural deste casamento italiano.

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Um cenário idílico na Itália.

O casal trocou votos em um cenário verdadeiramente idílico. O casamento aconteceu às margens de um lago na Itália, um cenário romântico e tranquilo, perfeito para celebrar o amor. Entre a paisagem espetacular e a atmosfera relaxante, este local proporcionou o ambiente ideal para este evento íntimo. Essa escolha reflete o desejo do casal de vivenciar este momento em um cenário que fosse ao mesmo tempo belo e revigorante.

Um novo capítulo aos 61 anos.

Por trás deste casamento, existe uma linda história. Paulina Porizkova e Jeff Greenstein se conheceram no início de 2023. Este casamento marca um novo capítulo na vida de Paulina Porizkova. Reconhecida por sua carreira, mas também por sua franqueza em relação ao envelhecimento e à autoaceitação, ela personifica a ideia de realização pessoal em qualquer idade. Ao compartilhar este momento, ela prova, mais uma vez, que nunca é tarde para viver uma nova felicidade.

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Entre seu vestido inspirado na água, o cenário idílico e a comovente história de amor, Paulina Porizkova prova que a felicidade pode ser encontrada em qualquer idade. Sem surpresas, isso certamente encantará seus fãs.