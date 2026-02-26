Search here...

"Ela ilumina o estádio": a beleza desta líder de torcida é cativante.

Léa Michel
@arimcclure/Instagram

Ariana Taylor McClure, ex-cheerleader dos Lakers (Laker Girls), juntou-se ao Miami Dolphins e agora ilumina os estádios da NFL. Suas performances energéticas e postagens no Instagram, onde compartilha sua alegria de viver, constantemente empolgam os fãs, que a descrevem como "um raio de sol capaz de transformar a atmosfera de um jogo inteiro".

Uma energia contagiante em campo.

Com sua coreografia dinâmica e sorriso radiante, Ariana Taylor McClure se destaca entre as líderes de torcida do Dolphins. Os espectadores a elogiam bastante: "Ela ilumina o estádio", "Sua energia é contagiante", escrevem em seus vídeos. Sua presença eleva a atmosfera, tornando-a uma verdadeira estrela nas arquibancadas dos jogos da NFL. Tendo jogado pelos Lakers, ela traz uma mistura de graça e força para Miami, vestindo os icônicos uniformes turquesa e laranja do time.

Sucesso viral no Instagram

Em suas contas oficiais e nas do Miami Dolphins, Ariana publica os melhores momentos: treinos, bastidores dos jogos e selfies radiantes. Os comentários são inúmeros: "Você torna o estádio mágico", "100% energia positiva", "Uma verdadeira princesa do futebol". Sua beleza natural e alegria contagiante conquistam um público amplo, muito além dos fãs de esportes. Essa popularidade reflete um fenômeno crescente: líderes de torcida como Ariana estão se tornando influenciadoras por direito próprio, combinando esporte, moda e boas vibrações.

Um embaixador radiante para os Dolphins.

Ariana Taylor McClure personifica o espírito do Miami Dolphins: divertido, extravagante e unificador. Sua trajetória dos Lakers para a NFL demonstra sua versatilidade, e seus fãs adoram essa líder de torcida que transforma cada jogo em uma festa.

Em resumo, Ariana Taylor McClure não apenas dança: ela ilumina estádios e telas com sua energia radiante e beleza. Uma líder de torcida que prova que o carisma pode ser tão poderoso quanto um touchdown no competitivo mundo da NFL.

Considerado "gordo demais" para o papel, este ator mudou radicalmente seu físico.

