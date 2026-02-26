Search here...

Camila Cabello chama a atenção em Miami com seu vestido floral.

Léa Michel
Camila Cabello causou sensação recentemente com uma série de fotos de férias em um vestido preto floral que incendiou as redes sociais. A cantora e atriz cubano-mexicana, naturalizada americana, acompanhou o momento fashion com uma referência ao seu signo astrológico, legendando a publicação com "Feliz temporada de Peixes, peixinhos".

Um vestido floral encantador

No Instagram, Camila Cabello compartilhou diversas fotos tiradas em uma floresta de Miami, onde aparece com um vestido preto de estampa floral e decote em V profundo. Seu look combina elegância e conforto de férias, reforçando a atmosfera relaxante de sua estadia sob o sol da Flórida. A maquiagem natural completa o visual, confirmando sua predileção por uma elegância simples, porém marcante. Apenas alguns dias antes, ela já havia sido vista em Miami em outra série de fotos na praia, antes de optar por este look mais sofisticado, mas igualmente chique.

Uma chuva de elogios dos fãs

Assim que as fotos foram publicadas, a seção de comentários da postagem foi inundada de mensagens de admiração, com fãs elogiando tanto sua beleza quanto a energia positiva que emanava das imagens. Comentários entusiasmados como "Tão linda!" , "Perfeita!" e "Amei o vestido" estavam entre os que apareceram, demonstrando a apreciação do público por sua imagem calorosa e acessível.

Ao celebrar a temporada de Peixes com esta série de fotos, Camila Cabello confirma seu status de ícone de estilo para seus fãs, que analisam cada uma de suas aparições em busca de inspiração e alegria.

Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
