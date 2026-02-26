Search here...

Aos 49 anos, Alicia Silverstone causou sensação com um vestido escultural.

Anaëlle G.
@aliciasilverstone/Instagram

A atriz e produtora americana Alicia Silverstone brilhou no tapete vermelho do Critics Choice Awards com um vestido Stella McCartney. A estrela de "As Patricinhas de Beverly Hills" e do filme "Bugonia" compartilhou seu look no Instagram, onde seus fãs ficaram encantados com sua elegância.

Um vestido de contas ultra justo

Alicia Silverstone usou uma criação iridescente de pérolas para o Critics Choice Awards, com decote tomara que caia, corpete ajustado e drapeados suntuosos que fluíam em uma saia longa e ampla. Adornado com lantejoulas brilhantes, o vestido acentuou sua silhueta, complementado por brincos pendentes e anéis de diamante.

Cabelo ondulado e maquiagem rosa

Seus cabelos loiros, com reflexos de sol, caíam em ondas com uma risca lateral, um toque millennial que agradou até mesmo à Geração Z. Sua maquiagem rosada – sombra perolada, cílios longos, pele bronzeada, bochechas com pó e lábios em tom pêssego – completava esse visual sofisticado e radiante.

Fãs em êxtase no Instagram

Compartilhada por seus estilistas Wayman Bannerman e Micah McDonald no Instagram, e depois pela própria Alicia, a foto gerou uma enxurrada de comentários: "100% perfeita!" , "Divinamente atemporal" e "Maravilhosa e deslumbrante!". Os fãs estão elogiando a produção, que celebra "Bugonia", indicado a Melhor Filme, Melhor Atriz e Melhor Roteiro Adaptado.

Este retorno triunfal ao tapete vermelho confirma Alicia Silverstone como um ícone da moda, combinando ousadia e graça natural.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sou apaixonada por moda e estou sempre atenta às tendências que refletem nossa época. Adoro observar como as pessoas se vestem, por que o fazem e o que a moda revela sobre nós. Além das passarelas e das silhuetas, são as histórias que realmente me fascinam.
Camila Cabello chama a atenção em Miami com seu vestido floral.
Jessica Alba e sua filha se reencontraram no tapete vermelho: uma aparição rara e memorável.

