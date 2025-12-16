Casada com uma mulher há 8 meses, Kristen Stewart compartilha a valiosa lição que aprendeu.

Oito meses após dizer "sim" ao seu parceiro, o roteirista Dylan Meyer, Kristen Stewart se abre como nunca antes sobre sua vida de recém-casada. Em entrevista à Esquire, a atriz, que alcançou a fama na saga "Crepúsculo", compartilha a lição mais valiosa que aprendeu com seu casamento: o poder da ação coletiva, ou como ela mesma diz: "a força dos números" .

"É tão maravilhoso ter uma família."

Em abril de 2025, Kristen Stewart e Dylan Meyer se casaram em uma cerimônia íntima em Los Angeles. Desde então, a atriz afirma ter descoberto completamente o significado de pertencer a uma equipe, a um "nós" em vez de um "eu ". "É tão bom ter uma família. Dylan entrou na minha vida e eu entendi a importância de escolher com cuidado as pessoas com quem você se cerca", disse ela à Esquire .

Kristen descreve o relacionamento deles como "um casal baseado na complementaridade" : ela, espontânea e intuitiva; Dylan, com um caráter decisivo e lúcido. "Dylan não suporta fingimento. E eu, mesmo que dê a impressão de ser durona, na verdade sou uma pessoa muito gentil", explicou a atriz, visivelmente em paz com essa união.

Encontrando força juntos

Para Kristen Stewart, esse vínculo fortaleceu sua autoconfiança e sua abordagem à vida: "É empoderador estar com alguém que te lembra que sua vida pertence a você", diz ela. Essa sensação de estabilidade é acompanhada por um ritual diário: a atriz gosta de ler em voz alta para sua esposa — e para seus dois gatos e cachorro — obras clássicas da literatura, de Jane Eyre a A Leste do Éden. Um momento de intimidade que, segundo ela, "cura a alma". Kristen, no entanto, afirma sua necessidade de independência: ela reserva "uma ou duas horas sozinha todas as manhãs, antes de Dylan acordar", para preservar sua paz interior.

Uma nova fase da vida

Juntos desde 2019, noivos desde 2021 e agora casados, Kristen Stewart e Dylan Meyer parecem compartilhar uma visão serena do amor: sincera, íntima e livre de convenções. A atriz, agora também diretora (seu primeiro longa-metragem, "A Cronologia da Água", foi apresentado em Cannes), está até considerando formar uma família com Dylan — um sonho que confidenciou à Rolling Stone em 2024: "Ainda não sei como será minha família, mas sei que terei filhos", afirmou com convicção.

Oito meses após o casamento, Kristen Stewart personifica uma mulher realizada, firmemente ancorada na realidade. Longe da imagem de "adolescente rebelde" que a tornou famosa, ela agora parece extrair sua força não da solidão, mas da partilha. "O poder dos números", como ela mesma afirma, não é apenas um slogan: é o segredo do seu equilíbrio — o de uma mulher que encontrou uma nova força motriz no amor, na simplicidade e na confiança.