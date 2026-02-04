Essa cantora afirma que não quer filhos e se depara com reações inapropriadas.

A cantora Charli XCX recentemente se viu no centro de uma controvérsia após uma conversa em um podcast com o ator, diretor e produtor americano Jason Bateman, que a questionou sobre seu desejo de ter filhos e sugeriu que ela poderia mudar de ideia. Apesar de sua resposta clara — Charli XCX não quer filhos — e do fato de ela ser casada, os comentários do ator geraram uma onda de críticas nas redes sociais, evidenciando a persistente pressão sexista exercida sobre as mulheres.

A troca de mensagens polêmica no podcast SmartLess

Durante um episódio recente do podcast SmartLess , apresentado pelo ator, diretor e produtor americano Jason Bateman, pelo ator e produtor americano Sean Hayes e pelo ator canadense-americano Will Arnett, Charli XCX foi convidada para promover seu filme "The Moment". Jason Bateman, pai de dois filhos, perguntou-lhe diretamente se ela gostaria de ter um ou mais filhos, referindo-se ao seu próprio histórico familiar. Quando ela respondeu francamente : "Eu realmente não quero filhos", Jason Bateman insistiu, explicando que sua esposa havia mudado de ideia por causa dele, acrescentando: "Você poderia encontrar alguém".

Reação imediata de Charli XCX

Charli XCX corrige Jason Bateman educadamente, esclarecendo: "Bem, eu sou casada", referindo-se ao seu casamento com George Daniel, da banda "The 1975". Jason Bateman responde com uma piada leve: "Eu deveria ler um jornal um dia desses", antes de brincar sobre um "futuro marido". Embora a troca de palavras seja engraçada dentro do contexto do podcast — onde os apresentadores encontram a convidada inesperadamente — ela evidencia uma falta de preparo e uma insistência em um assunto pessoal.

Críticas e reações nas redes sociais

Trechos da entrevista viralizaram rapidamente, gerando indignação generalizada online. Fãs de Charli XCX e outros internautas descreveram as declarações de Jason Bateman como "nojentas" e uma "experiência muito desagradável de se ouvir", denunciando a pressão social sobre as mulheres para terem filhos. Comentários no X (antigo Twitter) e no Reddit destacaram um duplo padrão: homens nunca são questionados de forma tão direta, enquanto mulheres são sistematicamente pressionadas a "mudarem de ideia" sobre a maternidade.

Um debate mais amplo sobre a pressão social

Este incidente reacende a discussão sobre as expectativas de gênero na indústria do entretenimento e em outros setores. Charli XCX, conhecida por sua franqueza, já falou diversas vezes sobre sua escolha de não ter filhos, considerando o simples ato de dar nome a um hipotético bebê como a "parte mais legal". As reações inadequadas servem como um lembrete de que mulheres famosas, mesmo casadas e bem-sucedidas profissionalmente, ainda precisam justificar suas escolhas de vida, diferentemente de seus colegas homens.

O caso de Charli XCX e Jason Bateman ilustra perfeitamente como uma questão aparentemente inócua pode se transformar em uma grande controvérsia quando se trata da autonomia das mulheres em assuntos de maternidade. As críticas dirigidas a Jason Bateman evidenciam um desconforto profundo: é hora de parar de presumir que todas as mulheres devem se conformar ao modelo tradicional de família. Charli XCX, com sua resposta, nos lembra que a escolha pessoal tem precedência sobre as expectativas da sociedade.