Aos 56 anos, Lauren Sánchez Bezos adota um vestido minimalista e redefine a elegância discreta.

Lauren Sanchez Bezos, apresentadora de televisão e empresária americana, noiva de Jeff Bezos, volta a chamar a atenção com um vestido vintage minimalista da Mugler. Este vestido azul-marinho de alças finas, dos anos 90, com detalhes metálicos nas alças, prova que a elegância atemporal transcende idade e tendências.
Um vestido icônico da Mugler
Em uma de suas postagens no Instagram, Lauren Sánchez optou por um minivestido de alças finas da coleção Primavera 1999 de Thierry Mugler. À primeira vista, elegante e ajustado ao corpo, ele revela acabamentos metálicos vanguardistas nas extremidades das alças finas, uma assinatura do estilista conhecido por suas texturas "ousadas".
Veja esta publicação no Instagram
Um estilo sofisticado e descomplicado.
Para completar o look, Lauren Sánchez Bezos combinou o vestido com meias-calças pretas transparentes, scarpins pretos de bico fino, brincos de diamante discretos e um penteado meio preso com ondas longas. Compartilhadas no Instagram por sua maquiadora, Laura Mele, essas fotos capturam um visual que é ao mesmo tempo simples e sofisticado.
Recém-casada com Jeff Bezos em um luxuoso casamento em Veneza, em junho de 2025, Lauren Sánchez Bezos redefine brilhantemente o minimalismo chique, provando que a idade é apenas um detalhe comparada a um senso de estilo inato. Seu vestido vintage Mugler, uma mistura de simplicidade e surpresas metálicas, personifica um luxo discreto que inspira e moderniza a chamada elegância madura.