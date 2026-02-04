Aos 56 anos, Lauren Sánchez Bezos adota um vestido minimalista e redefine a elegância discreta.

Lauren Sanchez Bezos, apresentadora de televisão e empresária americana, noiva de Jeff Bezos, volta a chamar a atenção com um vestido vintage minimalista da Mugler. Este vestido azul-marinho de alças finas, dos anos 90, com detalhes metálicos nas alças, prova que a elegância atemporal transcende idade e tendências.

Um vestido icônico da Mugler

Em uma de suas postagens no Instagram, Lauren Sánchez optou por um minivestido de alças finas da coleção Primavera 1999 de Thierry Mugler. À primeira vista, elegante e ajustado ao corpo, ele revela acabamentos metálicos vanguardistas nas extremidades das alças finas, uma assinatura do estilista conhecido por suas texturas "ousadas".

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Laura Mele (@bylauramele)

Um estilo sofisticado e descomplicado.

Para completar o look, Lauren Sánchez Bezos combinou o vestido com meias-calças pretas transparentes, scarpins pretos de bico fino, brincos de diamante discretos e um penteado meio preso com ondas longas. Compartilhadas no Instagram por sua maquiadora, Laura Mele, essas fotos capturam um visual que é ao mesmo tempo simples e sofisticado.

Recém-casada com Jeff Bezos em um luxuoso casamento em Veneza, em junho de 2025, Lauren Sánchez Bezos redefine brilhantemente o minimalismo chique, provando que a idade é apenas um detalhe comparada a um senso de estilo inato. Seu vestido vintage Mugler, uma mistura de simplicidade e surpresas metálicas, personifica um luxo discreto que inspira e moderniza a chamada elegância madura.