Search here...

Aos 56 anos, Lauren Sánchez Bezos adota um vestido minimalista e redefine a elegância discreta.

Anaëlle G.
@bylauramele/Instagram

Lauren Sanchez Bezos, apresentadora de televisão e empresária americana, noiva de Jeff Bezos, volta a chamar a atenção com um vestido vintage minimalista da Mugler. Este vestido azul-marinho de alças finas, dos anos 90, com detalhes metálicos nas alças, prova que a elegância atemporal transcende idade e tendências.

Um vestido icônico da Mugler

Em uma de suas postagens no Instagram, Lauren Sánchez optou por um minivestido de alças finas da coleção Primavera 1999 de Thierry Mugler. À primeira vista, elegante e ajustado ao corpo, ele revela acabamentos metálicos vanguardistas nas extremidades das alças finas, uma assinatura do estilista conhecido por suas texturas "ousadas".

Um estilo sofisticado e descomplicado.

Para completar o look, Lauren Sánchez Bezos combinou o vestido com meias-calças pretas transparentes, scarpins pretos de bico fino, brincos de diamante discretos e um penteado meio preso com ondas longas. Compartilhadas no Instagram por sua maquiadora, Laura Mele, essas fotos capturam um visual que é ao mesmo tempo simples e sofisticado.

Recém-casada com Jeff Bezos em um luxuoso casamento em Veneza, em junho de 2025, Lauren Sánchez Bezos redefine brilhantemente o minimalismo chique, provando que a idade é apenas um detalhe comparada a um senso de estilo inato. Seu vestido vintage Mugler, uma mistura de simplicidade e surpresas metálicas, personifica um luxo discreto que inspira e moderniza a chamada elegância madura.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sou apaixonada por moda e estou sempre atenta às tendências que refletem nossa época. Adoro observar como as pessoas se vestem, por que o fazem e o que a moda revela sobre nós. Além das passarelas e das silhuetas, são as histórias que realmente me fascinam.
Article précédent
K-pop: No Grammy Awards, esta cantora coreana alcança um momento histórico.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

K-pop: No Grammy Awards, esta cantora coreana alcança um momento histórico.

Roseanne Park, conhecida como Rosé, integrante do grupo feminino de K-pop sul-coreano Blackpink, fez história no Grammy Awards...

Essa cantora afirma que não quer filhos e se depara com reações inapropriadas.

A cantora Charli XCX recentemente se viu no centro de uma controvérsia após uma conversa em um podcast...

Graças à sua "aparência irreal", esta modelo americana fascina.

A modelo americana Anok Yai, conhecida por sua presença magnética, está mais uma vez cativando o mundo da...

Aos 46 anos, Kate Hudson compartilha seus looks parisienses e seu banho de inverno na França.

Kate Hudson abrilhantou sua estadia parisiense com looks chiques e um banho de inverno na França. A atriz...

Criticada por "parecer muito velha", esta atriz responde.

Numa indústria onde a aparência é muitas vezes mais julgada do que o talento, algumas celebridades recusam-se a...

"Ela parece um alienígena": o visual poético de FKA Twigs divide opiniões nas redes sociais.

Conhecida por suas escolhas de moda poéticas, a cantora e compositora britânica Tahliah Debrett Barnett, também conhecida como...

© 2025 The Body Optimist