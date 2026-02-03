Search here...

"Ela parece um alienígena": o visual poético de FKA Twigs divide opiniões nas redes sociais.

Léa Michel
Conhecida por suas escolhas de moda poéticas, a cantora e compositora britânica Tahliah Debrett Barnett, também conhecida como FKA Twigs, voltou a causar polêmica com um look, gerando reações apaixonadas online. Alguns elogiaram sua "ousadia visionária", enquanto outros o consideraram simplesmente "alienígena".

Uma silhueta digna de um conto de fantasia.

Na cerimônia do Grammy de 2026, FKA Twigs usou um vestido sob medida de Paolo Carzana em tons de bege e marrom, com caimento fluido e bordas recortadas que evocavam a natureza selvagem. O decote coração e as mangas ombro a ombro eram adornados com motivos metálicos de vinhas, criando um efeito campestre e romântico que parecia saído de um conto de fadas.

Sapatos de salto agulha XXL envoltos em meia-calça

O destaque do desfile foram os sapatos: scarpins de plataforma altíssima, envoltos em meia-calça arrastão bege com estampas florais pretas que se estendiam ao redor dos calcanhares, criando um visual híbrido e ousado. Esse detalhe transformou os scarpins em uma extensão orgânica da silhueta, flertando com o puro vanguardismo.

Polêmica online: genialidade ou exagero?

As redes sociais explodiram imediatamente: "Uma visionária absoluta!" "Ela está reinventando os sapatos!" exclamaram os fãs, enquanto outros comentaram : "Ela parece um alienígena!" "Impossível andar com essas coisas!" Esse contraste ilustra perfeitamente a essência de FKA Twigs: questionar normas e dividir opiniões para causar um impacto duradouro.

FKA Twigs, rainha da moda experimental.

A intérprete de "Eusexua" (vencedora na categoria dance/eletrônica) acumulou uma coleção de calçados icônicos, desde botas Schiaparelli com recortes em formato de fechadura até botas esculturais de cano alto da Louboutin. Aqui, no Grammy de 2026, ela levou o conceito ainda mais longe, combinando meia-calça e salto alto em uma criação que desafiou os códigos tradicionais de elegância.

Ao desafiar mais uma vez os limites da moda tradicional, FKA Twigs confirma seu status como uma artista tão singular em sua música quanto em sua abordagem ao vestuário. Cada aparição pública se torna um manifesto visual, onde corpo, tecido e imaginação se fundem para criar uma linguagem única. Independentemente de você se identificar com ela ou não, ela nunca deixa ninguém indiferente, e talvez essa seja a marca de um verdadeiro ícone: alguém que transforma cada look em uma declaração artística, em algum lugar entre a subversão e a poesia.

Aos 82 anos, essa cantora brilha no tapete vermelho do Grammy.

