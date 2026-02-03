Aos 46 anos, Kate Hudson compartilha seus looks parisienses e seu banho de inverno na França.

Kate Hudson abrilhantou sua estadia parisiense com looks chiques e um banho de inverno na França. A atriz e produtora americana compartilhou seus visuais vibrantes no Instagram, capturados durante a Semana de Moda de Alta Costura, combinando o charme parisiense com a elegância atemporal.

Looks parisienses deslumbrantes

Kate Hudson brilhou na Semana de Moda de Alta Costura de Paris Primavera/Verão 2026 (de 26 a 29 de janeiro), ocupando lugares privilegiados, principalmente no desfile da Giorgio Armani Privé Primavera/Verão 2026. Lá, ela usou um top de lantejoulas lavanda e calças combinando, um look que evidenciou perfeitamente sua elegância na primeira fila. Entre fotos em frente à Torre Eiffel iluminada e jantares em restaurantes parisienses icônicos, ela exalava uma energia contagiante.

Um vestido vermelho icônico

Um dos momentos mais memoráveis compartilhados por ela no Instagram: um vestido vermelho com um decote profundo que ia até a altura da cintura. Usado para celebrar sua indicação ao BAFTA de Melhor Atriz, essa criação acentuou perfeitamente sua silhueta e carisma natural. Uma peça que evocava as figuras icônicas de seus filmes cult, reinventada para a ocasião parisiense.

Banho de inverno e #vestircomdopamina

Para combater o frio de fevereiro, Kate Hudson também se presenteou com um banho revigorante de inverno vestindo um conjunto amarelo vibrante, que ela descreveu como "sempre uma boa ideia" no Instagram. Essa alegre demonstração de afeto, impulsionada pela busca por dopamina, coroou sua estadia na França, marcada por champanhe e provas de roupa luxuosas.

Kate Hudson prova que a idade não é barreira para a elegância ou a ousadia: seus looks parisienses, de lantejoulas a um vestido vermelho, celebram um estilo vibrante e confiante. Sua escapada francesa, entre a Semana de Moda e um mergulho no inverno, é inspiradora e radiante, lembrando-nos que o charme parisiense pode ser vivenciado sem limites.