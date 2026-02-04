K-pop: No Grammy Awards, esta cantora coreana alcança um momento histórico.

Roseanne Park, conhecida como Rosé, integrante do grupo feminino de K-pop sul-coreano Blackpink, fez história no Grammy Awards de 2026 ao se tornar a primeira artista solo de K-pop a se apresentar no prestigiado palco da premiação. No dia 1º de fevereiro, em Los Angeles, ela apresentou seu sucesso mundial "APT.", confirmando sua ascensão meteórica como artista solo.

Um momento histórico para o K-pop

Rosé superou as performances do grupo sul-coreano de K-pop BTS no Grammy (2020-2022) e se tornou a primeira idol solo a se apresentar sozinha na 68ª cerimônia. Indicada em três categorias principais – Gravação do Ano, Canção do Ano e Melhor Performance Pop de Duo/Grupo – ela é a primeira artista de K-pop a ser indicada a esses prêmios gerais, que são abertos a todos os votantes da Academia.

O sucesso fenomenal de "APT".

Este sucesso, uma colaboração com Bruno Mars lançada em outubro de 2024 em seu álbum de estreia solo "rosie" (número 3 na Billboard 200), faz referência a um jogo de bebida coreano. Dominou as paradas: 12 semanas em 1º lugar na Billboard Global 200, 19 semanas na parada Global Exclusive US, número 3 na Top 100 e número 1 na Pop Airplay. Um recorde para uma artista de K-pop. Rosé já havia ganhado o prêmio de Canção do Ano no MTV VMA por esta música.

K-pop conquista total do Grammy

Essa apresentação faz parte de uma tendência mais ampla de maior visibilidade do K-pop no Grammy de 2026, que também incluiu uma apresentação do grupo feminino americano Katseye, composto por seis integrantes, e indicações para o grupo virtual HUNTR/X. Exibida no horário nobre da cerimônia principal de três horas, a participação de Rosé destacou o reconhecimento estratégico da Academia ao seu trabalho solo enquanto o Blackpink está em hiato.

No fim das contas, Rosé não apenas se apresentou; ela inaugurou uma nova era para artistas solo de K-pop no Grammy, provando que o talento individual pode rivalizar com os maiores. Independentemente de prêmios virem ou não, este momento histórico consolida sua independência artística e impulsiona o K-pop a novos patamares.