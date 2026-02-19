"Parei de me olhar no espelho": esta cantora fala abertamente sobre suas inseguranças.

A cantora e compositora francesa Clara Luciani fala abertamente sobre os problemas de imagem corporal que a impediram de progredir por três décadas. Em entrevista recente ao programa de entrevistas francês Quotidien , ela revelou como sua última turnê foi libertadora, permitindo-lhe finalmente parar de se "obcecar" e se expressar plenamente no palco.

Uma turnê que cura feridas

Com mais de um milhão de álbuns vendidos e seu terceiro álbum, "Mon sang en pleine conquête" (Meu Sangue em Plena Conquista), Clara Luciani encerrou sua turnê triunfalmente nos dias 18 e 19 de fevereiro na Accor Arena, em Paris. No entanto, por trás de sua presença de palco confiante, ela confessa ter sido "muito insegura com seu corpo" durante suas primeiras turnês, sentindo-se "envergonhada com suas proporções". "Foi só depois dos trinta anos que finalmente me senti um pouco melhor comigo mesma", admitiu ela no programa "Quotidien", apresentado por Yann Barthès.

"Parei de me desculpar por estar aqui."

Nessa turnê, um ponto de virada aconteceu: “Não me importo, sou cantora e estou aqui para fazer música. Parei de me concentrar em mim mesma, ocupei espaço.” O resultado? Uma experiência “muito mais prazerosa, mais poderosa, mais impactante”. Essa libertação permitiu que ela se concentrasse novamente no que realmente importava, longe dos julgamentos sobre sua aparência que a assombravam desde a infância — alta aos 11 anos (1,76m), comentários sobre seu “queixo grande demais” no início da carreira. Em 2021, na revista Madame Figaro, Clara Luciani definiu beleza como “mil maneiras de ser você mesma, cultivando suas diferenças”, preferindo “a fragilidade e a insegurança que desconhecem seu próprio charme”.

Essas revelações, coincidindo com suas duas apresentações em Paris, revelam uma artista em paz consigo mesma, transformando suas vulnerabilidades em forças. Clara Luciani prova que a verdadeira confiança muitas vezes surge após anos de luta interior, inspirando seus fãs a abraçarem suas próprias forças únicas.