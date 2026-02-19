Aos 37 anos, esta modelo sul-africana exibe com orgulho sua silhueta.

Candice Swanepoel, modelo sul-africana e ex-Angel da Victoria's Secret, compartilhou recentemente uma selfie no Instagram exibindo com confiança sua silhueta.

Uma postagem casual que causou impacto.

Em sua conta do Instagram, @candiceswanepoel, Candice Swanepoel compartilhou um momento simples e espontâneo. Ajoelhada em frente a um espelho, ela usava um suéter rosa curto de mangas compridas com uma saia plissada cinza fluida. O conjunto, delicado e elegante, realçava naturalmente sua silhueta. Seus cabelos loiros caíam soltos sobre os ombros, e a maquiagem, propositalmente minimalista, deixava transparecer o brilho genuíno de seu rosto.

Com o celular na mão, ela captura o momento em um interior iluminado, oferecendo aos seus seguidores uma selfie espontânea e radiante, bem diferente de qualquer artifício. Publicada em 14 de fevereiro de 2026, em meio a uma série de fotos diversas, esta postagem exibe uma imagem de confiança e bem-estar físico. Vemos um abdômen tonificado, mas, acima de tudo, uma mulher que parece confortável em sua própria pele. Além da estética, esta postagem ilustra uma mensagem mais ampla: a da autoaceitação, de cuidar do próprio corpo por amor e não por obrigação, e de celebrar uma feminilidade forte e assertiva.

Fiel à sua rotina esportiva

Candice Swanepoel personifica uma visão moderna de bem-estar: exigente, porém centrada; disciplinada, porém respeitosa com o próprio corpo. Pilates, ioga, mobilidade, treinamento de força... ela se exercita por cerca de uma hora todos os dias com seu treinador de longa data. Mais do que uma simples rotina de exercícios, é um verdadeiro ritual de conexão com a terra que nutre tanto o corpo quanto a mente.

Originária da África do Sul, ela também prioriza uma abordagem holística: uma dieta equilibrada e rica em nutrientes, smoothies com colágeno, hidratação constante e, acima de tudo, atenção às necessidades do seu corpo. Esta publicação faz parte de uma série de compartilhamentos que se distanciam bastante de fotos posadas e filtros irreais. Aqui, descobrimos uma mulher em sua essência. Não se trata de se comparar com os outros ou buscar um ideal externo, mas sim de seguir em frente no próprio ritmo, de acordo com a própria história, metabolismo e prioridades.

Reações entusiasmadas e legado da moda

As reações foram imediatas: "figura incrível", "radiante". Modelo icônica que ascendeu à fama em 2007, Candice Swanepoel se consolidou como uma figura de destaque na moda internacional. Sua imagem combina frescor, naturalidade e força atlética — uma mistura que se tornou sua marca registrada. Musa requisitada pelas principais casas de moda, presença constante em campanhas prestigiosas e nas passarelas da Victoria's Secret, ela personifica a feminilidade moderna: forte, confiante e assertiva. Além dos holofotes, sua carreira é um testemunho de perseverança e autenticidade.

Com esta selfie espontânea, Candice Swanepoel confirma seu status de verdadeiro ícone da moda. Longe de artifícios e produções sofisticadas, ela cativa com uma elegância natural e autoconfiança que transcendem tendências passageiras. Ao optar pela simplicidade, ela nos lembra que o estilo reside não apenas nas roupas que vestimos, mas também na atitude com que as vestimos. Uma lição de moda, certamente, mas acima de tudo, uma lição de autoconfiança e liberdade.